Олег Кононов возглавил раменский «Сатурн»

Олег Кононов стал новым главным тренером «Сатурна».
Последним местом работы белорусского специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в январе 2023 года.
Олег Кононов стал новым главным тренером «Сатурна».
Последним местом работы белорусского специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул в январе 2023 года.
Кстати, там и легендарный избиватель судей ногами Роман Широков осел, и даже вроде как самый главный, руководитель. Впрочем, неудивительно, т.к. он знакомый Воробьёва и раньше даже работал заместителем Министра Спорта Московской области.
Кстати, там и легендарный избиватель судей ногами Роман Широков осел, и даже вроде как самый главный, руководитель. Впрочем, неудивительно, т.к. он знакомый Воробьёва и раньше даже работал заместителем Министра Спорта Московской области.