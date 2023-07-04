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ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияРоссия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023

Олег Кононов возглавил раменский «Сатурн»

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Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:08
Всплыл в очередной раз.Надолго???
Futurista
Futurista ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:56
Видео их встречи...

ОПС
ОПС
вчера в 14:59
Ве таки в футболе много денег вертится, раз вот так.
112910415
112910415
вчера в 13:59
дело обещает быть интересным
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:46
Если есть задача выхода в ФНЛ, то отличный вариант. Просто области Сатурн не нужен, спонсоров нет и перспектив тоже, это же не химкинский политпроект. Посмотрим что из этого получится.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:45, ред.
Возвращение помятого Пиджака.

Кстати, там и легендарный избиватель судей ногами Роман Широков осел, и даже вроде как самый главный, руководитель. Впрочем, неудивительно, т.к. он знакомый Воробьёва и раньше даже работал заместителем Министра Спорта Московской области.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 13:35
Дно уже близко
Сварожич
Сварожич
вчера в 13:34
На понижение пошел... а какие были на него надежды.
Гость
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