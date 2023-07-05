Сигурдссон и Эджуке вновь приостановили свои контракты

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вчера, 12:44

Нигериец и исландец снова приостановили свои контракты с ЦСКА в одностороннем порядке, воспользовавшись поправкой ФИФА .

Сезон 2023/2024 исландец проведёт в «Блэкберне». Минувший сезон Сигурдссон провёл в шведском «Норрчёпинге», сыграл 15 матчей и забил 9 мячей.

Эджуке прошедший сезон провёл в «Герте», сыграл 21 матч и отдал 3 голевых передачи.

Контракты обоих футболистов истекают летом 2024 года.