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Сигурдссон и Эджуке вновь приостановили свои контракты

вчера, 12:44

Нигериец Чидера Эджуке и исландец Арнор Сигурдссон снова приостановили свои контракты с ЦСКА в одностороннем порядке, воспользовавшись поправкой ФИФА.

Сезон 2023/2024 исландец проведёт в «Блэкберне». Минувший сезон Сигурдссон провёл в шведском «Норрчёпинге», сыграл 15 матчей и забил 9 мячей.

Эджуке прошедший сезон провёл в «Герте», сыграл 21 матч и отдал 3 голевых передачи.

Контракты обоих футболистов истекают летом 2024 года.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 22:27
Из матчасти:
Марио покидал расположение ЦСКА из-за супруги которая готовилась стать мамой...
Дальше мозаику сами сложите, исходя из моих постов.
Удачи!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:32, ред.
С исландцем всё понятно: для меня он - один из... Ничем, кроме старательности, не запомнился. А вот отсутствие Эджуке большая потеря для российского чемпионата. Но ещё бОльшая потеря - лично для меня. Пусть перебарщивал с обводкой и передерживал мяч, но острота его действий запредельная. По-моему, защитники противоборствующих команд, у которых от его телодвижений кружилась голова, вздохнули с облегчением и перекрестились, узнав о его решении не выступать в чемпионате. Очень жаль...
isamsn
isamsn
вчера в 17:42
Здорово конечно. Клуб заплатил за игроков, а они приостанавливают контракты и уезжают никак не возмещая потраченые на их покупку деньги. Пусть тода ФИФА платит неустойки или определит кто будет компенсировать финансовые потери клубов.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:20
Дед, а что я не прав?
Не имею права высказать свою позицию или озвучить сомнения?
Почему мну должен кивать головой, как осел башкой, ради соблюдения мнимого приличия и упаси господь, не в пику некоторым коллегам по ресурсу?
Не было бы шероховатостей если бы он уехал на роды и вернулся... Ан нет, нашли причины его невозврата.... И надо же, почему то и другие массово вспомнили за "родню" и рванули из России.
А по большому счёту где должна быть жена?
Правильно! Рядом с мужем! Тем более он играл за клуб, который в состоянии предоставить и предоставлял Марио все условия...
Заслуги перед сборной? Да тысячу раз ему спасибо, говорил и говорю, но контракт отдельно, а жена отдельно, если она не хотела быть вместе...
Имею право высказать сомнения.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 16:41
Вечера Доброго Эдуард Григорьевич!
Всё Вы знаете...)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 14:05
Предатели).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:54
Намёк на Супер Марио ? +++.
Будь здрав Олег.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 13:52
Не велика потеря, оба не вписываются в игровую схему ВВФ.
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 13:51
В клубе вздохнули с облегчением, а иак надо было этот балласт куда то пристраивать. Не зря ведь говорят. Баба с возу, кобыле легче. Все в точку.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:49
Что то вас в акушерство потянуло? Не иначе новое хобби!
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:48
Контракты обоих футболистов истекают летом 2024 года
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Как раз после окончания приостановки они станут свободными агентами и уйдут бесплатно
Futurista
Futurista
вчера в 13:17, ред.
Дезертиры...
112910415
112910415
вчера в 13:17
дурное дело нехитрое
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 13:16
У Ростова вообще все леги кроме Норманна приостановили контракты год назад и сейчас повторно
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:58
Вот суки неблагодарные....
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 12:51
Жёны указанных товарищей не на сносях?)
Или они раньше работали с нынешним тренером Динамо, Личка кажется....)
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:48
Каков Ваш вопрос?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:45
Жёны не на сносях, вопрос один)
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