Сигурдссон и Эджуке вновь приостановили свои контракты

Нигериец Чидера Эджуке и исландец Арнор Сигурдссон снова приостановили свои контракты с ЦСКА в одностороннем порядке, воспользовавшись поправкой ФИФА.
Сезон 2023/2024 исландец проведёт в «Блэкберне». Минувший сезон Сигурдссон провёл в шведском «Норрчёпинге», сыграл 15 матчей и забил 9 мячей.
Эджуке прошедший сезон провёл в «Герте», сыграл 21 матч и отдал 3 голевых передачи.
Контракты обоих футболистов истекают летом 2024 года.
Не имею права высказать свою позицию или озвучить сомнения?
Почему мну должен кивать головой, как осел башкой, ради соблюдения мнимого приличия и упаси господь, не в пику некоторым коллегам по ресурсу?
Не было бы шероховатостей если бы он уехал на роды и вернулся... Ан нет, нашли причины его невозврата.... И надо же, почему то и другие массово вспомнили за "родню" и рванули из России.
А по большому счёту где должна быть жена?
Правильно! Рядом с мужем! Тем более он играл за клуб, который в состоянии предоставить и предоставлял Марио все условия...
Заслуги перед сборной? Да тысячу раз ему спасибо, говорил и говорю, но контракт отдельно, а жена отдельно, если она не хотела быть вместе...
Имею право высказать сомнения.
Не имею права высказать свою позицию или озвучить сомнения?
Почему мну должен кивать головой, как осел башкой, ради соблюдения мнимого приличия и упаси господь, не в пику некоторым коллегам по ресурсу?
Не было бы шероховатостей если бы он уехал на роды и вернулся... Ан нет, нашли причины его невозврата.... И надо же, почему то и другие массово вспомнили за "родню" и рванули из России.
А по большому счёту где должна быть жена?
Правильно! Рядом с мужем! Тем более он играл за клуб, который в состоянии предоставить и предоставлял Марио все условия...
Заслуги перед сборной? Да тысячу раз ему спасибо, говорил и говорю, но контракт отдельно, а жена отдельно, если она не хотела быть вместе...
Имею право высказать сомнения.