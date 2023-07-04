Матье Вальбуэна стал свободным агентом

Полузащитник Матье Вальбуэна покинул греческий «Олимпиакос». Француз не стал продлевать контракт. Сообщается, что завершать карьеру 38-летний игрок не намерен.
Вальбуэна пришёл в «Олимпиакос» летом 2019 года. За греческий клуб он сыграл 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 43 результативные передачи.
Российский комментатор Роман Нагучев рассказал, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в конце сезона заявил о нежелании продолжать карьеру в России.
Российский комментатор Роман Нагучев рассказал, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в конце сезона заявил о нежелании продолжать карьеру в России.