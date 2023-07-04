Матье Вальбуэна стал свободным агентом

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вчера, 09:36

Полузащитник покинул греческий «Олимпиакос». Француз не стал продлевать контракт. Сообщается, что завершать карьеру 38-летний игрок не намерен.

Вальбуэна пришёл в «Олимпиакос» летом 2019 года. За греческий клуб он сыграл 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 43 результативные передачи.