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Матье Вальбуэна стал свободным агентом

вчера, 09:36

Полузащитник Матье Вальбуэна покинул греческий «Олимпиакос». Француз не стал продлевать контракт. Сообщается, что завершать карьеру 38-летний игрок не намерен.

Вальбуэна пришёл в «Олимпиакос» летом 2019 года. За греческий клуб он сыграл 150 матчей, забил 18 мячей и отдал 43 результативные передачи.

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 11:47
Игра Матье дествительно запоминается.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 09:54
В своё время феерил в Динамо. Классный парень был ростом 165 см. Но техника, пас и удар были на высоте
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 09:40, ред.
Пора и на покой.Хотя в "Зените" вакансия наметилась,можно попробовать,повоспитывать бразильское юное пополнение.

Российский комментатор Роман Нагучев рассказал, что полузащитник петербургского «Зенита» Вендел в конце сезона заявил о нежелании продолжать карьеру в России.
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