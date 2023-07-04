Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Бальбуэна вернётся в «Динамо»

вчера, 23:32

Защитник Фабиан Бальбуэна вернётся в «Динамо».

По данным источника, в ближайшее время игрок прибудет в расположение московского клуба.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноРоссийский игрок Никита Иосифов перешёл в «Мирандес»
Сегодня, 14:31
СлухиАнхель Ди Мария переходит в «Бенфику»
Сегодня, 12:58
ОфициальноСигурдссон и Эджуке вновь приостановили свои контракты
Сегодня, 12:44
СлухиПСЖ не может активировать опцию продления контракта с Мбаппе
Вчера, 22:11
ОфициальноНападающий Киого Фурухаси продлил контракт с «Селтиком»
Вчера, 13:17
ОфициальноДжордже Деспотович покинул тульский «Арсенал»
Вчера, 10:18
Сортировать
Все комментарии
баск
баск ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 16:18
Ну и пральна, ФК Динамо нас всех уверенно делает долгожителями..))

А отчего ж вы с бенди так сурово?
Я вот до сих пор помню команду моего детства, с Герасимовым, Палладием, Лизавиным, Канарейкиным и всеми остальными..
Capral
Capral ответ ВаняLOVE (раскрыть)
сегодня в 14:04
Интересно то, что многие обвиняют Бальбуэна, якобы в предательстве и тп. Но при этом, видимо, забыли, как товарисч Соплежуев позорно бежал после начала СВО...
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 13:56
Есть второй вариант ответа на этот счет. Буду жить до тех пор, пока не узнаю чем этот бардак кончится.
Capral
Capral
сегодня в 10:52
С учетом нашей ужасающей защиты, вариант не самый плохой, даже весьма приемлемый. По поводу верности клубу, порядочности и прочих вещей- всё это осталось в прошлом и никому не нужно сейчас.

Главное- это опыт Бальбуэна, его надежность, именно то, чего так не хватает команде. А, любит он Динамо или нет- неважно, главное- результат.

Признаться, смотреть на частые "подарки" от Фернандеса уже надоело...
Если возвращение случится- буду рад, и это- дает надежду!!!
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 09:24
"Небывалое бывает".КАк кричали о том,что на жабку у монархистов денег нет,а...
А уж какой-то Бальбуэна-перебежчик!Мелочь рыбья...
ОПС
ОПС ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:24
А разве это плохо?
112910415
112910415
сегодня в 08:00
вот снились ему берёзки постоянно ...
с этим нельзя было бороться
adekvat
adekvat ответ ОПС (раскрыть)
сегодня в 07:47
    ОПС
    ОПС ответ баск (раскрыть)
    сегодня в 06:47
    Болею за Динамо с 1970 го года во всех видах спорта кроме хоккея с мячом. Поэтому каждый год встречаю с надеждой на лучшее. Жене сказал, пока Динамо не станет чемпионом, не помру. Вот и живу.
    Scorp689
    Scorp689
    сегодня в 06:42
    В лучшем случае на лавку, уехал - досвидос...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 06:40
    Все понятно, только непонятно, Зачем?
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 06:21
    Сомнительное возвращение... Динамикам самим он нужен?
    ABir
    ABir
    сегодня в 06:08
    Ушел, так ушел. Мне кажется, таких обратно брать, себя не уважать
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ Напрасный труд (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    В чём связь этих событий?
    Joseph Dredd
    Joseph Dredd ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 01:07
    Не думаю что это так.
    баск
    баск
    сегодня в 00:45
    Довольно сомнительная история в плане пользы для Динамо, если всё это, конечно, соответствует действительности..

    1. Для ухода у человека была причина, и она никуда не делась, поскольку ещё пару недель назад он категорически не хотел возвращаться.
    Вероятно сорвалось что-то, а других вариантов не предвидится, и в Динамо приходится возвращаться вынужденно, т.е. без мотивации, а хорошо ли это?

    2.Коринтианс- его команда, он был её капитаном, становился с ней чемпионом Бразилии, радушно принят обратно после Динамо, но вдруг с начала текущего сезона бесповоротно потерял место в составе, причём даже не в СерииА, а начал постепенно терять его ещё весной, в чемпионате штата. Почему?

    3.Он вообще в курсе, что ежели ему снова приспичит сделать ноги, то ещё раз провернуть это через приостановку контракта уже не получится?

    Неплохо бы прояснить всё это, прежде чем бурно радоваться его возвращению,
    а то прям у многих такая эйфория царит..
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 23:51, ред.
    Мадридский клуб заплатил €224 млн за форварда Мбаппе.. Также парижане смогут получить еще €56 млн в качестве бонусов.
    Коль случилось это предприятие,всё может быть и в других случаях.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 23:45
    Неужели с женой разводится?)))
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     