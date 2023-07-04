Бальбуэна вернётся в «Динамо»

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вчера, 23:32

Защитник вернётся в «Динамо».

По данным источника, в ближайшее время игрок прибудет в расположение московского клуба.

Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс».