Защитник Фабиан Бальбуэна вернётся в «Динамо».
По данным источника, в ближайшее время игрок прибудет в расположение московского клуба.
Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс».
Защитник Фабиан Бальбуэна вернётся в «Динамо».
По данным источника, в ближайшее время игрок прибудет в расположение московского клуба.
Прошлым летом Бальбуэна приостановил контракт с «Динамо», перейдя в «Коринтианс».
А отчего ж вы с бенди так сурово?
Я вот до сих пор помню команду моего детства, с Герасимовым, Палладием, Лизавиным, Канарейкиным и всеми остальными..
А отчего ж вы с бенди так сурово?
Я вот до сих пор помню команду моего детства, с Герасимовым, Палладием, Лизавиным, Канарейкиным и всеми остальными..
Главное- это опыт Бальбуэна, его надежность, именно то, чего так не хватает команде. А, любит он Динамо или нет- неважно, главное- результат.
Признаться, смотреть на частые "подарки" от Фернандеса уже надоело...
Если возвращение случится- буду рад, и это- дает надежду!!!
Главное- это опыт Бальбуэна, его надежность, именно то, чего так не хватает команде. А, любит он Динамо или нет- неважно, главное- результат.
Признаться, смотреть на частые "подарки" от Фернандеса уже надоело...
Если возвращение случится- буду рад, и это- дает надежду!!!
А уж какой-то Бальбуэна-перебежчик!Мелочь рыбья...
А уж какой-то Бальбуэна-перебежчик!Мелочь рыбья...
с этим нельзя было бороться
с этим нельзя было бороться
1. Для ухода у человека была причина, и она никуда не делась, поскольку ещё пару недель назад он категорически не хотел возвращаться.
Вероятно сорвалось что-то, а других вариантов не предвидится, и в Динамо приходится возвращаться вынужденно, т.е. без мотивации, а хорошо ли это?
2.Коринтианс- его команда, он был её капитаном, становился с ней чемпионом Бразилии, радушно принят обратно после Динамо, но вдруг с начала текущего сезона бесповоротно потерял место в составе, причём даже не в СерииА, а начал постепенно терять его ещё весной, в чемпионате штата. Почему?
3.Он вообще в курсе, что ежели ему снова приспичит сделать ноги, то ещё раз провернуть это через приостановку контракта уже не получится?
Неплохо бы прояснить всё это, прежде чем бурно радоваться его возвращению,
а то прям у многих такая эйфория царит..
1. Для ухода у человека была причина, и она никуда не делась, поскольку ещё пару недель назад он категорически не хотел возвращаться.
Вероятно сорвалось что-то, а других вариантов не предвидится, и в Динамо приходится возвращаться вынужденно, т.е. без мотивации, а хорошо ли это?
2.Коринтианс- его команда, он был её капитаном, становился с ней чемпионом Бразилии, радушно принят обратно после Динамо, но вдруг с начала текущего сезона бесповоротно потерял место в составе, причём даже не в СерииА, а начал постепенно терять его ещё весной, в чемпионате штата. Почему?
3.Он вообще в курсе, что ежели ему снова приспичит сделать ноги, то ещё раз провернуть это через приостановку контракта уже не получится?
Неплохо бы прояснить всё это, прежде чем бурно радоваться его возвращению,
а то прям у многих такая эйфория царит..
Коль случилось это предприятие,всё может быть и в других случаях.
Коль случилось это предприятие,всё может быть и в других случаях.