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«Тоттенхэм» предложил Кейну улучшенные условия

вчера, 21:57

«Тоттенхэм» намерен оставить нападающего Харри Кейна в команде.

По информации источника, лондонцы сделали улучшенное предложение игроку по зарплате, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что форвард не собирается его подписывать, пока открыто трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «шпорам» 70 млн евро за трансфер англичанина. В переходе заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:34
Другие предлагают ему явно больше.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:48
У него ЗП всего 200к в неделю…тот же МЮ, которым нужен ЦН такого класса без проблем дадут 350-400к. С ним в составе можно было бы претендовать на чемпионство.
Но если и уйдет, то скорее всего в клуб, где гарантировано сможет что-то выиграть (как летом 2021 хотел перейти в МС, даже успев попрощаться с болельщиками, но в итоге не отпустили), ему 30 лет, а трофеев все нет.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:00
Решили оставить,хорошее решение.
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