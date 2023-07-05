«Тоттенхэм» предложил Кейну улучшенные условия

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вчера, 21:57

«Тоттенхэм» намерен оставить нападающего в команде.

По информации источника, лондонцы сделали улучшенное предложение игроку по зарплате, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что форвард не собирается его подписывать, пока открыто трансферное окно.

Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «шпорам» 70 млн евро за трансфер англичанина. В переходе заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.