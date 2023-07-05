«Тоттенхэм» предложил Кейну улучшенные условия

«Тоттенхэм» намерен оставить нападающего Харри Кейна в команде.
По информации источника, лондонцы сделали улучшенное предложение игроку по зарплате, которая сейчас составляет 200 тысяч фунтов в неделю. Отмечается, что форвард не собирается его подписывать, пока открыто трансферное окно.
Ранее сообщалось, что «Бавария» предложила «шпорам» 70 млн евро за трансфер англичанина. В переходе заинтересован главный тренер мюнхенцев Томас Тухель.
Но если и уйдет, то скорее всего в клуб, где гарантировано сможет что-то выиграть (как летом 2021 хотел перейти в МС, даже успев попрощаться с болельщиками, но в итоге не отпустили), ему 30 лет, а трофеев все нет.
Но если и уйдет, то скорее всего в клуб, где гарантировано сможет что-то выиграть (как летом 2021 хотел перейти в МС, даже успев попрощаться с болельщиками, но в итоге не отпустили), ему 30 лет, а трофеев все нет.