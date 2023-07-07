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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиБразилия. Серия А 2023

ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пытаются перехватить Роке у «Барселоны»

сегодня, 00:53

Несколько клубов хотят подписать нападающего «Атлетико Паранаэнсе» Витора Роке.

По информации источника, ПСЖ, «Манчестер Юнайтед» и «Челси» пытаются переманить игрока у «Барселоны» с помощью очень серьёзных предложений. Ранее между бразильским клубом и «сине-гранатовыми» была достигнута устная договорённость о переходе форварда. Сам футболист также по-прежнему желает присоединиться к каталонской команде.

Зарплата Роке в «Барселоне» должна составить 3,5 млн евро в год, вышеперечисленные клубы намерены увеличить её почти в 3 раза, не считая солидных бонусов семье бразильца и его агенту.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:09
Очень опасно писать из Бразилии их местного юного футболиста, не имеющего опыта играть в АПЛ.
Джексон 8
Джексон 8
сегодня в 10:26
Каталонский середняк ЛЕ не конкурент.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:03
«Зарплата Роке в «Барселоне» должна составить 3,5 млн евро в год, вышеперечисленные клубы намерены увеличить её почти в 3 раза»

Звучит бредово…не думаю, что юнцу непонятному будут платить 200к в неделю.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 08:20
В Челси на перепродажу?
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:58
На данный момент Барса по финансам им совсем не конкурент.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 06:48, ред.
Это говорит только о том, что трансферные дела нужно делать очень быстро. Не какие-то устные договоренности, а полноценное заключение контракта. Сейчас конкуренты если и не перехватят игрока, то крови попьют прилично...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:50, ред.
Идёт не шуточная борьба за нападающего Атлетико Паранаэнсе . Интересно кто станет обладателем молодого перспективного паренька ?)
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