ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Юнайтед» пытаются перехватить Роке у «Барселоны»

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сегодня, 00:53

Несколько клубов хотят подписать нападающего «Атлетико Паранаэнсе» .

По информации источника, ПСЖ , «Манчестер Юнайтед» и «Челси» пытаются переманить игрока у «Барселоны» с помощью очень серьёзных предложений. Ранее между бразильским клубом и «сине-гранатовыми» была достигнута устная договорённость о переходе форварда. Сам футболист также по-прежнему желает присоединиться к каталонской команде.

Зарплата Роке в «Барселоне» должна составить 3,5 млн евро в год, вышеперечисленные клубы намерены увеличить её почти в 3 раза, не считая солидных бонусов семье бразильца и его агенту.