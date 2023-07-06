Известный футбольный агент заявил, что к Сперцяну есть интерес из Европы

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что на полузащитника сборной Армении и «Краснодара» есть спрос в Европе.

Сперцян – очень хороший футболист, он способен вырасти в топ-футболиста. Я знаю, что интерес из Европы к нему есть. Но в детали переговоров я не вникаю. Вопрос в другом: насколько «Краснодар» заинтересован его продать этим летом. Нужно знать позицию клуба, руководства. Я думаю, что Сперцян стоит своих 15 миллионов, он уже давно доказал своё качество. Клубы Голландии, Италии и Португалии могут заплатить за него такие деньги.