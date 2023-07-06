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Известный футбольный агент заявил, что к Сперцяну есть интерес из Европы

вчера, 16:59

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что на полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна есть спрос в Европе.

Сперцян – очень хороший футболист, он способен вырасти в топ-футболиста. Я знаю, что интерес из Европы к нему есть. Но в детали переговоров я не вникаю. Вопрос в другом: насколько «Краснодар» заинтересован его продать этим летом. Нужно знать позицию клуба, руководства. Я думаю, что Сперцян стоит своих 15 миллионов, он уже давно доказал своё качество. Клубы Голландии, Италии и Португалии могут заплатить за него такие деньги.

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Все комментарии
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13
ВЛАДИМИР ИВАНОВ 13 ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 08:56
По играм за сборную Армении Сперцян показал что готов играть в Европе. Думаю в середняках топ лиг он не потеряется.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 22:23
Пока рекламная компания выглядит не очень успешной.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:04
Сперцян ещё очень сырой
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:06
Сильно его расхваливают, а физики у него маловато.
Гость
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