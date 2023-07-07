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Спортдир «Шахтёра» рассказал об интересе к Трубину со стороны клубов Европы

сегодня, 00:19

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна высказался об интересе к вратарю команды и молодёжной сборной Украины Анатолию Трубину со стороны других клубов.

Сейчас он один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов и, следовательно, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов не только к Италии, но и к Англии или Франции. Он вратарь будущего. У него много предложений, мы ведём переговоры со многими клубами, но все должны понимать одну вещь. Если он покинет донецкий «Шахтёр», то уйдёт в топ-клуб, как это было с Мудриком, то же самое будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Мы не говорим о ценах. Тот, кто хочет подписать его, определяет, сколько предложить, и тогда мы решим, подходит ли эта сумма или нет. У нас есть время, мы молодая команда и хотим расти. Если поступит подходящее предложение, тогда об этом поговорим.

Ранее появилась информация о том, что на игрока претендует «Интер», который может покинуть Андре Онана. Отмечается, что один из представителей Трубина был замечен в четверг вечером в штаб-квартире «нерадзурри» в Милане.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ UKRA1NE (раскрыть)
сегодня в 13:44
В топ-клубе для него еще лавку не настругали.
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 12:37
Главное, чтобы на лавку не сел как Лунин в Реале. Надо переходить в тот клуб, который будет рассматривать его как основного вратаря.
Capral
Capral ответ Против ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 11:26
Какая распродажа? Там молодая команда, неопытная, неготовая к серьёзному вызову. Срна несет ерунду и пиарит людей...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:10
А Срна так и продолжает карьеру в Шахтёре - сначала долгое время был капитаном , сейчас уже спортивный директор.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 02:52
Эти слухи распускаются с целью рекламы.
Шахтер ждет распродажа.
Capral
Capral
сегодня в 01:11
"Если поступит предложение, тогда и будем говорить". Но ведь перед этим, Срна заявил, что клуб уже ведет переговоры. Где же логика?
И отпустят Трубина- только в топклуб. Возможно, я совсем ничего не понимаю в футболе, но в действиях Срны- сплошная путаница...
Capral
Capral
сегодня в 00:53, ред.
Про Матвиенко разговоры идут уже давно, и что, кто-то его купил? Нет. Судаков? Ну, он, фактически, провел первый полноценный сезон в составе Шахты, если нынешний ЧУ, можно воообще квалифицировать как полноценный, когда играют при пустых трибунах и по несколько раз за матч игроки бегут в бомбоубежище... Он, действительно способный парень, с отличным видением поля, с поставленным ударом, техникой, а главное- он универсал! Но у него нет должного опыта, несмотря на то, что играл за молодежку Украины. Ну и наконец- Трубин. Если Трубина подпишет топклуб, я, лично- признаю шварца лучшим тренером всех времен и народов и сбрею усы!!!

Срна конечно великолепный в прошлом футболист Шахтера и сб.Хорватии, но всегда был болтуном. Назвать Трубина одним из лучших вратарей Европы- можно только после забористой травы или с тяжелейшего похмелья...

Завтра, Дарио объявит, что Петряка с нетерпением ждут в Реале или МС! Шахтер очень симпатичная команда, которая неожиданно для многих выстрелила в ЧУ! Но заверения Срны- выглядят по меньшей мере несолидно...
Гость
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