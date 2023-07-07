Спортдир «Шахтёра» рассказал об интересе к Трубину со стороны клубов Европы

Спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна высказался об интересе к вратарю команды и молодёжной сборной Украины Анатолию Трубину со стороны других клубов.
Сейчас он один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов и, следовательно, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов не только к Италии, но и к Англии или Франции. Он вратарь будущего. У него много предложений, мы ведём переговоры со многими клубами, но все должны понимать одну вещь. Если он покинет донецкий «Шахтёр», то уйдёт в топ-клуб, как это было с Мудриком, то же самое будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Мы не говорим о ценах. Тот, кто хочет подписать его, определяет, сколько предложить, и тогда мы решим, подходит ли эта сумма или нет. У нас есть время, мы молодая команда и хотим расти. Если поступит подходящее предложение, тогда об этом поговорим.
Ранее появилась информация о том, что на игрока претендует «Интер», который может покинуть Андре Онана. Отмечается, что один из представителей Трубина был замечен в четверг вечером в штаб-квартире «нерадзурри» в Милане.
Шахтер ждет распродажа.
Шахтер ждет распродажа.
И отпустят Трубина- только в топклуб. Возможно, я совсем ничего не понимаю в футболе, но в действиях Срны- сплошная путаница...
И отпустят Трубина- только в топклуб. Возможно, я совсем ничего не понимаю в футболе, но в действиях Срны- сплошная путаница...
Срна конечно великолепный в прошлом футболист Шахтера и сб.Хорватии, но всегда был болтуном. Назвать Трубина одним из лучших вратарей Европы- можно только после забористой травы или с тяжелейшего похмелья...
Завтра, Дарио объявит, что Петряка с нетерпением ждут в Реале или МС! Шахтер очень симпатичная команда, которая неожиданно для многих выстрелила в ЧУ! Но заверения Срны- выглядят по меньшей мере несолидно...
Срна конечно великолепный в прошлом футболист Шахтера и сб.Хорватии, но всегда был болтуном. Назвать Трубина одним из лучших вратарей Европы- можно только после забористой травы или с тяжелейшего похмелья...
Завтра, Дарио объявит, что Петряка с нетерпением ждут в Реале или МС! Шахтер очень симпатичная команда, которая неожиданно для многих выстрелила в ЧУ! Но заверения Срны- выглядят по меньшей мере несолидно...