Спортдир «Шахтёра» рассказал об интересе к Трубину со стороны клубов Европы

Спортивный директор «Шахтёра» высказался об интересе к вратарю команды и молодёжной сборной Украины со стороны других клубов.

Сейчас он один из лучших вратарей Европы. Ему всего 21 год, он молод, но уже сыграл 17 матчей в Лиге чемпионов и, следовательно, уже имеет опыт. Он готов к большому клубу. Трубин готов не только к Италии, но и к Англии или Франции. Он вратарь будущего. У него много предложений, мы ведём переговоры со многими клубами, но все должны понимать одну вещь. Если он покинет донецкий «Шахтёр», то уйдёт в топ-клуб, как это было с Мудриком, то же самое будет с Судаковым, Бондаренко или Матвиенко. Мы не говорим о ценах. Тот, кто хочет подписать его, определяет, сколько предложить, и тогда мы решим, подходит ли эта сумма или нет. У нас есть время, мы молодая команда и хотим расти. Если поступит подходящее предложение, тогда об этом поговорим.