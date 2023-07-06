Медосмотр Райса в «Арсенале» назначен на пятницу

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс пройдёт в пятницу медосмотр в «Арсенале».
По информации источника, в течение 24 часов контракт между игроком и клубом может быть подписан.
В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за «молотобойцев» 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.
Каждый получил что хотел, ВХЮ большие деньги, Артета данного игрока! Удачи Райсу в стане пушкарей! Надеюсь пр несет нам огромную пользу!
Каждый получил что хотел, ВХЮ большие деньги, Артета данного игрока! Удачи Райсу в стане пушкарей! Надеюсь пр несет нам огромную пользу!