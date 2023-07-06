Медосмотр Райса в «Арсенале» назначен на пятницу

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вчера, 23:59

Полузащитник «Вест Хэма» пройдёт в пятницу медосмотр в «Арсенале».

По информации источника, в течение 24 часов контракт между игроком и клубом может быть подписан.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за «молотобойцев» 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.