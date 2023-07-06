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Медосмотр Райса в «Арсенале» назначен на пятницу

вчера, 23:59

Полузащитник «Вест Хэма» Деклан Райс пройдёт в пятницу медосмотр в «Арсенале».

По информации источника, в течение 24 часов контракт между игроком и клубом может быть подписан.

В прошлом сезоне 24-летний футболист провёл за «молотобойцев» 50 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:43
Думается, что медосмотр пройдет без проблем.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:29
Ну вот, еще одна сага завершается
Каждый получил что хотел, ВХЮ большие деньги, Артета данного игрока! Удачи Райсу в стане пушкарей! Надеюсь пр несет нам огромную пользу!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 00:30
Будем надеяться, что эскулапы не найдут никакой хвори!)
Гость
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