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В «Крыльях Советов» оценили слухи о возможном переходе Бейла в ЦСКА

вчера, 23:34

В пресс-службе «Крыльев Советов» высказались о возможном переходе защитника Генна Бейла в ЦСКА.

У Гленна действующий контракт с «Крыльями». Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в «Крылья» не поступало.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:22
Думаешь?
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:26
Леннорыч нашёл золотую жилу....
Купит для дальнейшей перепродажи в Спартак...
ДСА
ДСА
сегодня в 07:19
Если поступит хорошее предложение, то много времени, что бы обдумать не надо.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 06:20, ред.
Да какое усиление?
Тот кто мог усилить команду носит имя Гарет, а этот товарищ - Гленн)
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:34
Видимо агент работает над новым контрактом
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 05:31
Этот Бейл просто никто
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:40
Как всегда!!! Даже не вздумайте возражать!!! Отказа- я не приму!!!
Futurista
Futurista
сегодня в 00:25, ред.
Переговоры были, но пока не сложилось)...

Capral
Capral
сегодня в 00:15
Бейл- достойное усиление для любой команды! Но похоже, Самара его не отпустит...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:03
После 5-0 поняли что защиты нет!
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