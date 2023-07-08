В «Крыльях Советов» оценили слухи о возможном переходе Бейла в ЦСКА

В пресс-службе «Крыльев Советов» высказались о возможном переходе защитника Генна Бейла в ЦСКА.
У Гленна действующий контракт с «Крыльями». Никаких переговоров между нашим клубом и ЦСКА о его трансфере не было. Предложений по Бейлу в «Крылья» не поступало.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Купит для дальнейшей перепродажи в Спартак...
Купит для дальнейшей перепродажи в Спартак...
Тот кто мог усилить команду носит имя Гарет, а этот товарищ - Гленн)
Тот кто мог усилить команду носит имя Гарет, а этот товарищ - Гленн)
https://youtu.be/pxnLSM-mrbE