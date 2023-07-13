«Зенит» обсуждает с клубом «Аль-Хиляль» возможный трансфер Малкома

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вчера, 17:32

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии контактировал с «Зенитом» на тему возможного трансфера нападающего .

Российский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро, саудовцы на данный момент пытаются принять решение.