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«Зенит» обсуждает с клубом «Аль-Хиляль» возможный трансфер Малкома

вчера, 17:32

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии контактировал с «Зенитом» на тему возможного трансфера нападающего Малкома.

Российский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро, саудовцы на данный момент пытаются принять решение.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны коллектива АПЛ.

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Все комментарии
Создатель kошмаров
Создатель kошмаров ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 06:38
Какой стиль, у вашего зенита один стиль - административный!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:41
Человек никогда не видит того, что видеть не желает. И боссы Газпрома не столь наивны, чобы их "шалости" были видны, например Вам. В совершенно открытом доступе есть информация и ее озвучил САМ, о том, что Зенит является непрофильным активом Газпрома. Надо пояснять, что такое непрофильный актив? Там в этом "активе" все хлебные должности, советников, помощников, консультантов, маркетологов и т.д. и т.п. с очень не хилыми окладами заняты... Угадайте кем. Верно. Случайными людьми с улицы ... Разве это не легальный откат и не хилый. Это только то, что я нашел в открытом доступе. Мне честно говоря не особо хочется копаться в этом..... Попробуйте сами..
Сп62
Сп62 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:43
Очевидно, в таком случае надо вливать свежую кровь и делать это постоянно.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:41
Я понимаю Вам доставляет некое удовольствие кинуть очередной камень...с поводом или без повода в "корень зла" (по вашему мнению) отечественного футбола...
Я честно говоря в этом Вам не помощник....
Не видел ни откатов ни воровства со стороны Зенита как Вы утверждаете...
Это Вам не ко мне...
Я искренне считаю там работают честные и трудолюбивые профессионалы....
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:34
16 мая 2023, 19:26 Денис Терентьев
"Гегемонии «Зенита» угрожает не уход «Газпрома» и бразильцев, а математика и естественный ход событий. Неслучайно 10 чемпионств подряд не выигрывали ни «Ювентус», ни пока «Бавария», ни московское «Динамо», когда её главным болельщиком был Лаврентий Берия. У гегемона непременно накапливается усталость от побед, игроки стареют, соперник приспосабливается к их стилю и выходит против них как на последний бой. Руководство «зажирается» и перестаёт ловить мышей. И команда отдаёт трон, даже если логических предпосылок к этому нет."
Dima salev
Dima salev
вчера в 21:34, ред.
Мне кажется это не Малком а новый Месси. Все просто горять желанием его купить . То несколько клуб из Англии хочет купить толи арабы хотять купить. У меня один вопрос за что он интересен им? Может у него морда афроамериканский поэтому? Дзюба намного лучше его провел сезон.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:32
От меня тоже им привет передавайте...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:25
Как же вы батенька далеки от реалий нашего бренного бытия. На частных деньгах много "не откатишь" Смысл воровать у самого себя? А вот государственное бабло - это самое то. Там раздолье. Даже я человек, далекий от финансов , могу спокойно назвать не менее 5 совершенно безопасных и беспроигрышных вариантов откатов, а в просторечии воровства. А в Газпроме и Зените профи по этой части, они наверняка больше знают и пользуются. Привет наивным
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:18
Начнем с того, что для всех людей понимающих футбол обращать внимание на слова Боярского и Дюкова это признак дурного тона. А два других не исключено в порыве подобострастия. К тому же, батенька, смысл слова "гегемон" несколько иной, чем кажется этим двум аксакалам.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:13, ред.
30 апреля 2022 21:59
Анзор Кавазашвили :"Никто из московских команд не сможет прервать гегемонию «Зенита» в ближайшее время. У «Зенита» хороший состав. Они берут отличных пацанов из других команд, также имеют сильных легионеров."

7 августа 2020, 12:03
Юрий Семин : "Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идет правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все."

17 июля 2021, 21:35
Боярский: «Зенит» — это гегемон российского футбола! Равных команд сейчас просто нет»

13.05.23, 19:12
Глава РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.
Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов»

....гегемона не назначают...это не должность...это судьба...))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:50
Остался маленький вопрос. А кто , кого и когда Гегемоном назначил? Я не читал нигде или пропустил?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:00
Малком испытывает на прочность газпромовский вентиль!
sova147
sova147
вчера в 19:33
А Семак говорит что не в курсе? Поэтому появился запрос на новых игроков!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:30
Это у вас...их можно тратить...не глядя на нули....
Одно дело обозваться частником качая недра - и трать сколь вздумается и сколь не жалко....
Другое дело - когда монеты поддотчётные...тут головой варить надо...сложно всё...
lotsman
lotsman
вчера в 19:29
Очередная утка. Официального подтверждения нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:23, ред.
Глупо продать Малкома ...у вас же и так бабла сиксима , сиксима больше счета нема...)))...Какие вам еще деньги...??? У вас ихь, как грязи немеренно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:13, ред.
Малком это креатив...скорость...постоянное обострение атаки...
Его тяжело будет заменить.....тем более я слышал Бонгонду уже купили....

А вообще не очень представляю нынешний Зенит...без Вендела...Кузяева...Малкома...
У Гегемона должен быть гегемонический план действий по усилению команды....
Пока его не видно...
Скорей наоборот....
112910415
112910415
вчера в 18:50
заманчиво ... отказаться невозможно
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 18:44
Нужно было у Саудитов и больше запросить и привести из Бразилии еще парочку Малкомов
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 18:30
если он туда перейдёт может забыть о сборной Бразилии
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 18:03
Только саудиты смогут заплатить за Малкома такую сумму. Если они согласятся надо не мешкая продавать
Чемпионом Зенит станет в очередной раз и без Малкома. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата будет оформлено чемпионство
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:53
Глупо упустить возможность окупить приобретение Малкома....
Ещё глупее упустить такого игрока....
Вот и выбирай..)))
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