«Зенит» обсуждает с клубом «Аль-Хиляль» возможный трансфер Малкома

«Аль-Хиляль» из чемпионата Саудовской Аравии контактировал с «Зенитом» на тему возможного трансфера нападающего Малкома.
Российский клуб хочет получить за игрока 50 миллионов евро, саудовцы на данный момент пытаются принять решение.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны коллектива АПЛ.
Я честно говоря в этом Вам не помощник....
Не видел ни откатов ни воровства со стороны Зенита как Вы утверждаете...
Это Вам не ко мне...
Я искренне считаю там работают честные и трудолюбивые профессионалы....
Я честно говоря в этом Вам не помощник....
Не видел ни откатов ни воровства со стороны Зенита как Вы утверждаете...
Это Вам не ко мне...
Я искренне считаю там работают честные и трудолюбивые профессионалы....
"Гегемонии «Зенита» угрожает не уход «Газпрома» и бразильцев, а математика и естественный ход событий. Неслучайно 10 чемпионств подряд не выигрывали ни «Ювентус», ни пока «Бавария», ни московское «Динамо», когда её главным болельщиком был Лаврентий Берия. У гегемона непременно накапливается усталость от побед, игроки стареют, соперник приспосабливается к их стилю и выходит против них как на последний бой. Руководство «зажирается» и перестаёт ловить мышей. И команда отдаёт трон, даже если логических предпосылок к этому нет."
"Гегемонии «Зенита» угрожает не уход «Газпрома» и бразильцев, а математика и естественный ход событий. Неслучайно 10 чемпионств подряд не выигрывали ни «Ювентус», ни пока «Бавария», ни московское «Динамо», когда её главным болельщиком был Лаврентий Берия. У гегемона непременно накапливается усталость от побед, игроки стареют, соперник приспосабливается к их стилю и выходит против них как на последний бой. Руководство «зажирается» и перестаёт ловить мышей. И команда отдаёт трон, даже если логических предпосылок к этому нет."
Анзор Кавазашвили :"Никто из московских команд не сможет прервать гегемонию «Зенита» в ближайшее время. У «Зенита» хороший состав. Они берут отличных пацанов из других команд, также имеют сильных легионеров."
7 августа 2020, 12:03
Юрий Семин : "Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идет правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все."
17 июля 2021, 21:35
Боярский: «Зенит» — это гегемон российского футбола! Равных команд сейчас просто нет»
13.05.23, 19:12
Глава РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.
Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов»
....гегемона не назначают...это не должность...это судьба...))
Анзор Кавазашвили :"Никто из московских команд не сможет прервать гегемонию «Зенита» в ближайшее время. У «Зенита» хороший состав. Они берут отличных пацанов из других команд, также имеют сильных легионеров."
7 августа 2020, 12:03
Юрий Семин : "Наверное, гегемония «Зенита» есть потому, что идет правильная работа клуба во всех направлениях. Турнирная таблица всегда отражает работу клуба, вот и все."
17 июля 2021, 21:35
Боярский: «Зенит» — это гегемон российского футбола! Равных команд сейчас просто нет»
13.05.23, 19:12
Глава РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита», все чемпионства были заслуженными.
Трансферы клуба были качественными, а тренерский штаб смог раскрыть потенциал футболистов»
....гегемона не назначают...это не должность...это судьба...))
Одно дело обозваться частником качая недра - и трать сколь вздумается и сколь не жалко....
Другое дело - когда монеты поддотчётные...тут головой варить надо...сложно всё...
Одно дело обозваться частником качая недра - и трать сколь вздумается и сколь не жалко....
Другое дело - когда монеты поддотчётные...тут головой варить надо...сложно всё...
Его тяжело будет заменить.....тем более я слышал Бонгонду уже купили....
А вообще не очень представляю нынешний Зенит...без Вендела...Кузяева...Малкома...
У Гегемона должен быть гегемонический план действий по усилению команды....
Пока его не видно...
Скорей наоборот....
Его тяжело будет заменить.....тем более я слышал Бонгонду уже купили....
А вообще не очень представляю нынешний Зенит...без Вендела...Кузяева...Малкома...
У Гегемона должен быть гегемонический план действий по усилению команды....
Пока его не видно...
Скорей наоборот....
Чемпионом Зенит станет в очередной раз и без Малкома. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата будет оформлено чемпионство
Чемпионом Зенит станет в очередной раз и без Малкома. Вопрос только в том за сколько туров до окончания чемпионата будет оформлено чемпионство
Ещё глупее упустить такого игрока....
Вот и выбирай..)))
Ещё глупее упустить такого игрока....
Вот и выбирай..)))