«Торпедо» подписало защитника сборной Беларуси

«Торпедо» объявило о переходе защитника солигорского «Шахтера» Глеба Шевченко.
С игроком сборной Беларуси подписан трёхлетний контракт.
24-летний футболист является двукратным чемпионом Беларуси (2021, 2022). В текущем сезоне на счету игрока 12 матчей и 2 результативные передачи.
Я, когда смотрю на литеру "Т" на груди, сразу вспоминаю Торпедо советских времен, замечательную команду!
И тут же задаюсь вопросом- почему, столько лет, команда находится в таком состоянии? Где ветераны, где общественность?! Неужели, все настолько безразличны к некогда знаменитому клубу?
Жаль, если так...
Я, когда смотрю на литеру "Т" на груди, сразу вспоминаю Торпедо советских времен, замечательную команду!
И тут же задаюсь вопросом- почему, столько лет, команда находится в таком состоянии? Где ветераны, где общественность?! Неужели, все настолько безразличны к некогда знаменитому клубу?
Жаль, если так...