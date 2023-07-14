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«Торпедо» подписало защитника сборной Беларуси

вчера, 09:33

«Торпедо» объявило о переходе защитника солигорского «Шахтера» Глеба Шевченко.

С игроком сборной Беларуси подписан трёхлетний контракт.

24-летний футболист является двукратным чемпионом Беларуси (2021, 2022). В текущем сезоне на счету игрока 12 матчей и 2 результативные передачи.

«Торпедо» подписало защитника сборной Беларуси

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 10:47
Когдато, в Торпедо, из этой республики приходили Сахаров, Шавейко. Приятно было смотреть, приятно вспомнить!

Я, когда смотрю на литеру "Т" на груди, сразу вспоминаю Торпедо советских времен, замечательную команду!
И тут же задаюсь вопросом- почему, столько лет, команда находится в таком состоянии? Где ветераны, где общественность?! Неужели, все настолько безразличны к некогда знаменитому клубу?

Жаль, если так...
drug01
drug01
вчера в 09:58
Для Торпедо это просто необходимо!
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