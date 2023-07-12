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ЦСКА ещё не получил от «Спартака» деньги за трансфер Медины

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25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:11
бабаев нулевой, что у него спрашивать
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:53, ред.
Инкассатор Леннорыча вчера только за деньгами выехал....
makkie
makkie
вчера в 18:15
Расклад такой: Медина бесплатно играет до зимы в Спартаке, мы смотрим его уровень и мотивацию - если всё нормально, выкупаем у цска. Если нет - возвращаем обратно по гарантии )))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:40
Торгашей даже Гинер,по поручению инвестхозяев,не может перещеголять.
Futurista
Futurista
вчера в 15:35
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 15:26
Утром деньги, вечером стулья.
Вечером деньги, утром стулья.
Не заиграет пока СпаМ не оплатит контракт.
Таковы правила.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:55
Какие ещё деньки!?
lotsman
lotsman
вчера в 14:45
Он ещё играть не начал. Как заиграет, так и расплатятся, потом, может быть.)
drug01
drug01
вчера в 14:28
Если он уже в составе зачем брать деньги, оплатят игрой???
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:09
А в рассрочку может быть можно?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:07
Халявщики.
LOpp
LOpp
вчера в 14:04
Вам еще раз показать где деньги?


hаrut
hаrut
вчера в 14:01
Кажется кто то кого то кинул на бабки ... или что то юристы не доработали.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:44
Он же сам ушел и зачем тогда вообще платить...))))
За адекватность
За адекватность
вчера в 13:37
От бесстыдники...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:22
Главное, в 10:00 он уже игрок Спартака. Ролики по этому поводу выпущенны, всё объявлено, оплатить можно и попозже...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:16
Утром стулья, вечером деньги.
alex2612
alex2612
вчера в 13:04
Скам года:)
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