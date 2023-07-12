ЦСКА ещё не получил от «Спартака» деньги за трансфер Медины

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» ещё не расплатился за трансфер полузащитника Хесуса Медины.
Получил ли ЦСКА деньги за Медину? Нет.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что «Спартак» ещё не расплатился за трансфер полузащитника Хесуса Медины.
Получил ли ЦСКА деньги за Медину? Нет.
Вечером деньги, утром стулья.
Не заиграет пока СпаМ не оплатит контракт.
Таковы правила.
Вечером деньги, утром стулья.
Не заиграет пока СпаМ не оплатит контракт.
Таковы правила.