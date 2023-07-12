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«Динамо» и «Фенербахче» договорились о продаже Шиманьского в турецкий клуб

вчера, 20:48

«Динамо» и «Фенербахче» достигли договорённости о трансфере полузащитника Себастьяна Шиманьского в турецкий клуб.

24-летний хавбек перешёл в московскую команду в 2019 году из «Легии». За «бело-голубых» футболист в общей сложности провёл 86 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 17 результативных передач. В прошлом сезоне поляк выступал на правах аренды в «Фейеноорде».

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:40
Все идет к тому, что не останутся легионеры. Все хотят уйти. Ну что ж, в СССР тоже как то играли без них. ).
Хороший и полезный для ДинамоМ. был игрок. Причины, по которым он ушел тоже понятны. Хорошо, что нормально ушел, а не сбежал. Удачи С.Шиманьски в Фенербахче. Думаю, что это для него будет не последним местом. Возраст позволяет......
баск
баск ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 21:56
За 9.5 лямов + бонусы порядка 4 лямов.
Условия выплаты бонусов пока не вполне прояснены, объявят позже
баск
баск
вчера в 21:53
Что ж, вот и завершилась окончательно история Себы Шиманьски в Динамо..

Шима пришёл в клуб хлипеньким пацанчиком на тоненьких ножках.
Здесь он быстро по-человечески возмужал, окреп физически, вырос в хорошего футболиста и занял позицию системообразующего полузащитника, без которого команда становилась другой- принципиально хуже, слабее.

Динамо с Шиманьски и Динамо без него были разными командами, немногие способны достичь такого статуса. Будучи бесстрашным трудягой в обороне и острым АПЗ в атаке, много радовал болельщиков своей игрой, целеустремлённостью и вовлечённостью в общекомандную работу.

Его били, сносили, он вставал и впахивал дальше.
Доброжелательный, спокойный, скромный парень, без закидонов, нытья, симуляций и прочей мути, столь характерной для некоторых иных.

Большущее спасибо Шиме, что был с нами.
Удачи ему всяческой и расти дальше, Фенер для него далеко не предел.
Сп62
Сп62
вчера в 21:16
А за какую сумму?
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:59
Хорошо что Динамо продают своих легов которые уже хотят играть в клубе
Из Ростова все леги ушли бесплатно приостановив контракты и Ростов из-за этого потерпел большие убытки
lotsman
lotsman
вчера в 20:56
Ну он же уже давно не играет за Динамо. Если с выгодой, то хорошая сделка.
Гость
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