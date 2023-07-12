«Динамо» и «Фенербахче» договорились о продаже Шиманьского в турецкий клуб

«Динамо» и «Фенербахче» достигли договорённости о трансфере полузащитника Себастьяна Шиманьского в турецкий клуб.
24-летний хавбек перешёл в московскую команду в 2019 году из «Легии». За «бело-голубых» футболист в общей сложности провёл 86 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 17 результативных передач. В прошлом сезоне поляк выступал на правах аренды в «Фейеноорде».
Шима пришёл в клуб хлипеньким пацанчиком на тоненьких ножках.
Здесь он быстро по-человечески возмужал, окреп физически, вырос в хорошего футболиста и занял позицию системообразующего полузащитника, без которого команда становилась другой- принципиально хуже, слабее.
Динамо с Шиманьски и Динамо без него были разными командами, немногие способны достичь такого статуса. Будучи бесстрашным трудягой в обороне и острым АПЗ в атаке, много радовал болельщиков своей игрой, целеустремлённостью и вовлечённостью в общекомандную работу.
Его били, сносили, он вставал и впахивал дальше.
Доброжелательный, спокойный, скромный парень, без закидонов, нытья, симуляций и прочей мути, столь характерной для некоторых иных.
Большущее спасибо Шиме, что был с нами.
Удачи ему всяческой и расти дальше, Фенер для него далеко не предел.
Шима пришёл в клуб хлипеньким пацанчиком на тоненьких ножках.
Здесь он быстро по-человечески возмужал, окреп физически, вырос в хорошего футболиста и занял позицию системообразующего полузащитника, без которого команда становилась другой- принципиально хуже, слабее.
Динамо с Шиманьски и Динамо без него были разными командами, немногие способны достичь такого статуса. Будучи бесстрашным трудягой в обороне и острым АПЗ в атаке, много радовал болельщиков своей игрой, целеустремлённостью и вовлечённостью в общекомандную работу.
Его били, сносили, он вставал и впахивал дальше.
Доброжелательный, спокойный, скромный парень, без закидонов, нытья, симуляций и прочей мути, столь характерной для некоторых иных.
Большущее спасибо Шиме, что был с нами.
Удачи ему всяческой и расти дальше, Фенер для него далеко не предел.