«Динамо» и «Фенербахче» договорились о продаже Шиманьского в турецкий клуб

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вчера, 20:48

«Динамо» и «Фенербахче» достигли договорённости о трансфере полузащитника в турецкий клуб.

24-летний хавбек перешёл в московскую команду в 2019 году из «Легии». За «бело-голубых» футболист в общей сложности провёл 86 матчей во всех турнирах, забив 8 голов и сделав 17 результативных передач. В прошлом сезоне поляк выступал на правах аренды в «Фейеноорде».