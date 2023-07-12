«Балтика» объявила о трансфере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед»

Пресс-служба «Балтики» объявила о трансфере нападающего Анджело Энрикеса.
С 2012 по 2015 год права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед», но он не сыграл за МЮ ни одного матча.
Вместе со сборной Чили в 2015 году Энрикес стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.
Сельта 2015/2016/2017 - 64 матча - 4 гола...
Кадис 2022/23 - 31 матч - 4 гола....
Сельта 2015/2016/2017 - 64 матча - 4 гола...
Кадис 2022/23 - 31 матч - 4 гола....
Я уж подумал Роналду купили
Я уж подумал Роналду купили
Лучший сезон у него был в МЮ как раз в аренде в "Динамо" - 21 гол в 25 матчах.
Вот оно, импортозамещение в действии, трэшовые чилийцы и то предпочтительнее российских игроков.
Лучший сезон у него был в МЮ как раз в аренде в "Динамо" - 21 гол в 25 матчах.
Вот оно, импортозамещение в действии, трэшовые чилийцы и то предпочтительнее российских игроков.
- В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.
круто
- В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.
круто