«Балтика» объявила о трансфере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 13:41

Пресс-служба «Балтики» объявила о трансфере нападающего .

С 2012 по 2015 год права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед», но он не сыграл за МЮ ни одного матча.

Вместе со сборной Чили в 2015 году Энрикес стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.