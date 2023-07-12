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«Балтика» объявила о трансфере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:41

Пресс-служба «Балтики» объявила о трансфере нападающего Анджело Энрикеса.

С 2012 по 2015 год права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед», но он не сыграл за МЮ ни одного матча.

Вместе со сборной Чили в 2015 году Энрикес стал обладателем Кубка Южной Америки. В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.

«Балтика» объявила о трансфере бывшего нападающего «Манчестер Юнайтед»

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Все комментарии
Roman Kukhtenkov
Roman Kukhtenkov
вчера в 21:23
Надеюсь земляки дадут жару!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 20:02
Ну,просто ,нет слов!!! Молодцы!! Умеют преподнести, есть словом убивают,сшибают,а тут письменом сразили,на повал сразу, вот думай,что круче,яйца,Чили,или Манчестер,а может и Балтика окажется,в новом сезоне!!?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 19:57
пусть выходит на поле в майке МЮ и под 7-м номером, для понтов и страху нагнать!
Храневец
Храневец
вчера в 19:12
Обмыть бы надо энто приобритение !
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:44
Балтика это новый Анжи, начинает трансфер с маленьких звёзд
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:26
Наверное не хуже "испанского Холанда" Бонгонды....
Сельта 2015/2016/2017 - 64 матча - 4 гола...
Кадис 2022/23 - 31 матч - 4 гола....
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:58
У него, на самом деле, несколько трофеев, в том числе и победа в кубке Англии.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 17:57
Не смотря на то, что Энрикес не играл за МЮ, это хороший трансфер для Балтики. У чилийца есть опыт игры в АПЛ за Уиган и опыт игры в ЛЧ и ЛЕ за загребское Динамо. Так же у него есть опыт международных игр за сборную Чили.
North West
North West
вчера в 17:22
Заголовок конечно громкий)) Но опыт у него имеется неплохой, должен помочь.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:16
Naherger
Naherger ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 17:07
Да не) "лучше"😂
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 17:06
Он просто думал, что пивной завод покупает, а не контракт подписывает.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:41
Для "Балтики" нормально.А как побегает-увидим в деле.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:50
Думал совсем старенький, а он ещё вполне может попылить на хорошем уровне...
Futurista
Futurista
вчера в 15:28, ред.
Ясно-понятно...он такой же из МЮ как Малком из Барсы)...
Grizly88
Grizly88
вчера в 15:03
Скатился совсем
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:38
Мну обрадовался..., наконец то Ибра осчастливит нас своей улыбкой!)
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:33
Для Балтики это исторический факт !)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:08
Титул есть , наверное первый и последний!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:06
Обладатель Кубка Южной Америки звучит круче, чем бывший нападающий Манчестер Юнайтед, не сыгравший ни одного матча.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:03
Заглавие вообще не отражает реальности...


Я уж подумал Роналду купили
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:03
Осталось дело за малым, Де Хеа подписать и Роналду
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 14:03
Зато как круто звучит - нападающий МЮ
rwdt758dm7p8
rwdt758dm7p8
вчера в 14:01
Теперь Балтика может побороться за выживание
LOpp
LOpp ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 14:00, ред.
едва у Балтики есть деньги на более сильного иностранного нападающего
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:58
Полный ноль, 27 голов с 2015 года, как ушёл из МЮ, и только в слабых чемпионатах, по три гола за год.

Лучший сезон у него был в МЮ как раз в аренде в "Динамо" - 21 гол в 25 матчах.

Вот оно, импортозамещение в действии, трэшовые чилийцы и то предпочтительнее российских игроков.
FenixSL
FenixSL
вчера в 13:57
- С 2012 по 2015 год права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед», но он не сыгарал за МЮ ни одного матча.
- В его активе 14 матчей за главную команду своей страны.

круто
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 13:56, ред.
Звучит как: размах на рубль, удар на копейку.
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Обалдеть... за три года ни одного матча не сыграл... а где же он был по арендам мотался?
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:45
Ну всё "гранды РПЛ" держитесь, Балтика идёт...)
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