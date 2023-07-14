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Аршавин заявил, что полузащитник «Зенита» Васильев не перейдёт в «Ростов»

вчера, 09:59

Полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Дмитрий Васильев, останется в стане «сине-бело-голубых». Клуб отказался отпускать 19-летнего игрока в аренду в «Ростов». Вот что сказал по этому поводу директор «Зенита» Андрей Аршавин:

Да, была договорённость с «Ростовом»: они ждали определённого дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаётся в «Зените» с основной командой, — и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодёжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению.

В минувшем сезоне Васильев провёл 4 матча во Второй лиге и получил 2 жёлтые карточки.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 17:21
хоть одно правильное решение за многие годы
Байкал-38
Байкал-38 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 11:57, ред.
То, что он будет получать время в основной команде нет сомнения, но вот сколько и что будет дальше?

Практика подобных случаев в Зените последних лет так 10-15 показывает, что в клубе не заиграл ни один воспитанник питерской школы. Им дают слишком мало времени, что бы заматереть в клубе, а ошибок не прощают.

Так что лучше отдать парня в аренду туда где он будет играть, а потом если проявит себя то вернётся в клуб уже в основу. Таких случаев, кстати, несколько было, последние Круговой и Чистяков, да и Мишу Кержакова можно сюда приписать.

Это в Локо своим доверяют и серьёзно относятся к своим воспитанникам, в ЦСКА, Спартаке и Динамо активно используют свою молодёжь, порой даже иногда через чур много этой веры, но она есть.

При всём уважении к Зениту, но они реально губят молодёжь, не держите, дайте им набраться опыту, дайте им играть.

Времена молодости Аршавина давно прошли, сейчас Зенит совсем другой.
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 11:57
Наконец мы услышали из его уст хоть что-то,напоминающее о его пребывании в должности в данном клубе.
gp4y4zujr3rg
gp4y4zujr3rg
вчера в 11:55
В общем, зенит как всегда
e4agv75ytjqx
e4agv75ytjqx
вчера в 11:52
Зенит кощей над васильевым чахнет)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:04
На кубке Васильев мне очень понравился. Не стоит отдавать своего воспитанника лучше натаскивать для себя...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 10:28, ред.
Хорошо проявил себя на предсезонном турнире. Два матча признавался лучшим.В хорошей форме сейчас. Думаю, будет получать игровое время в основной команде.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 10:03
В основе Зенита будут играть Венделы и прочие Барриосы, а Васильев будет сидеть на лавке. Иногда выйдет на замену или в основе в кубковых матчах
Гость
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