Аршавин заявил, что полузащитник «Зенита» Васильев не перейдёт в «Ростов»

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вчера, 09:59

Полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России , останется в стане «сине-бело-голубых». Клуб отказался отпускать 19-летнего игрока в аренду в «Ростов». Вот что сказал по этому поводу директор «Зенита» Андрей Аршавин:

Да, была договорённость с «Ростовом»: они ждали определённого дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаётся в «Зените» с основной командой, — и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодёжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению.

В минувшем сезоне Васильев провёл 4 матча во Второй лиге и получил 2 жёлтые карточки.