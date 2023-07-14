Аршавин заявил, что полузащитник «Зенита» Васильев не перейдёт в «Ростов»

Полузащитник «Зенита» и молодёжной сборной России Дмитрий Васильев, останется в стане «сине-бело-голубых». Клуб отказался отпускать 19-летнего игрока в аренду в «Ростов». Вот что сказал по этому поводу директор «Зенита» Андрей Аршавин:
Да, была договорённость с «Ростовом»: они ждали определённого дня, когда мы должны были дать окончательный ответ. Было принято решение, что Дима остаётся в «Зените» с основной командой, — и сделка не состоялась. Вообще он всегда был центральным защитником, потом стал играть опорного. Полтора года назад он играл в команде ЮФЛ, позже – молодёжная команда и «Зенит»-2, там он занимал разные позиции. В хорошей физической форме ему всё равно, где играть в центральной оси. Всё благодаря очень высокому техническому оснащению.
В минувшем сезоне Васильев провёл 4 матча во Второй лиге и получил 2 жёлтые карточки.
Практика подобных случаев в Зените последних лет так 10-15 показывает, что в клубе не заиграл ни один воспитанник питерской школы. Им дают слишком мало времени, что бы заматереть в клубе, а ошибок не прощают.
Так что лучше отдать парня в аренду туда где он будет играть, а потом если проявит себя то вернётся в клуб уже в основу. Таких случаев, кстати, несколько было, последние Круговой и Чистяков, да и Мишу Кержакова можно сюда приписать.
Это в Локо своим доверяют и серьёзно относятся к своим воспитанникам, в ЦСКА, Спартаке и Динамо активно используют свою молодёжь, порой даже иногда через чур много этой веры, но она есть.
При всём уважении к Зениту, но они реально губят молодёжь, не держите, дайте им набраться опыту, дайте им играть.
Времена молодости Аршавина давно прошли, сейчас Зенит совсем другой.
Практика подобных случаев в Зените последних лет так 10-15 показывает, что в клубе не заиграл ни один воспитанник питерской школы. Им дают слишком мало времени, что бы заматереть в клубе, а ошибок не прощают.
Так что лучше отдать парня в аренду туда где он будет играть, а потом если проявит себя то вернётся в клуб уже в основу. Таких случаев, кстати, несколько было, последние Круговой и Чистяков, да и Мишу Кержакова можно сюда приписать.
Это в Локо своим доверяют и серьёзно относятся к своим воспитанникам, в ЦСКА, Спартаке и Динамо активно используют свою молодёжь, порой даже иногда через чур много этой веры, но она есть.
При всём уважении к Зениту, но они реально губят молодёжь, не держите, дайте им набраться опыту, дайте им играть.
Времена молодости Аршавина давно прошли, сейчас Зенит совсем другой.