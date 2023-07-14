«Динамо» минимально обыграло «Пари НН» в первом товарищеском матче

«Динамо» одержало победу над «Пари НН» в первом запланированном на сегодня товарищеском матче (1:0).
Единственный гол на 6-й минуте забил Ярослав Гладышев.
Встреча прошла в Новогорске. В 17:00 по московскому времени пройдёт второй поединок между командами.
Было любопытно посмотреть, кого на данном этапе Личка сейчас тут видит.
По игре заметно, как Лаксальт жаждет вернуться в основу.
Видимо, сильно заскучал по большому футболу))
Может, он наконец справится со своей хрустальностью, преследующей его, как рок, последние уже лет пять?
Игрок-то качественный, и класс его выше конечно, чем у Скопы..
Ну и Бальбуэна в подоснове, пожалуй, временно.
Тренерскому штабу было важно увидеть его на поле после потери игровой практики в последние 2-3 месяца.
Бальбо выдержал примерно час неспешной игры против второго состава НН
и проблем не испытал- снимал немногочисленный верх, исполнял перехваты,
в передачах ошибок не допускал.
Но пока тяжеловат, кмк, в первых официальных матчах может и не появиться, добирая форму.
Однако в принципе, пара ЦЗ в основе на сезон понятна: Фернандес-Бальбо..
Было любопытно посмотреть, кого на данном этапе Личка сейчас тут видит.
По игре заметно, как Лаксальт жаждет вернуться в основу.
Видимо, сильно заскучал по большому футболу))
Может, он наконец справится со своей хрустальностью, преследующей его, как рок, последние уже лет пять?
Игрок-то качественный, и класс его выше конечно, чем у Скопы..
Ну и Бальбуэна в подоснове, пожалуй, временно.
Тренерскому штабу было важно увидеть его на поле после потери игровой практики в последние 2-3 месяца.
Бальбо выдержал примерно час неспешной игры против второго состава НН
и проблем не испытал- снимал немногочисленный верх, исполнял перехваты,
в передачах ошибок не допускал.
Но пока тяжеловат, кмк, в первых официальных матчах может и не появиться, добирая форму.
Однако в принципе, пара ЦЗ в основе на сезон понятна: Фернандес-Бальбо..