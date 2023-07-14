«Динамо» минимально обыграло «Пари НН» в первом товарищеском матче

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вчера, 13:15

«Динамо» одержало победу над «Пари НН» в первом запланированном на сегодня товарищеском матче (1:0).

Единственный гол на 6-й минуте забил Ярослав Гладышев.

Встреча прошла в Новогорске. В 17:00 по московскому времени пройдёт второй поединок между командами.