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«Динамо» минимально обыграло «Пари НН» в первом товарищеском матче

вчера, 13:15
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)Пари ННМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Пари НН» в первом запланированном на сегодня товарищеском матче (1:0).

Единственный гол на 6-й минуте забил Ярослав Гладышев.

Встреча прошла в Новогорске. В 17:00 по московскому времени пройдёт второй поединок между командами.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
баск
баск
вчера в 13:47
Утречком решили погонять вторыми составами..
Было любопытно посмотреть, кого на данном этапе Личка сейчас тут видит.

По игре заметно, как Лаксальт жаждет вернуться в основу.
Видимо, сильно заскучал по большому футболу))
Может, он наконец справится со своей хрустальностью, преследующей его, как рок, последние уже лет пять?
Игрок-то качественный, и класс его выше конечно, чем у Скопы..

Ну и Бальбуэна в подоснове, пожалуй, временно.
Тренерскому штабу было важно увидеть его на поле после потери игровой практики в последние 2-3 месяца.
Бальбо выдержал примерно час неспешной игры против второго состава НН
и проблем не испытал- снимал немногочисленный верх, исполнял перехваты,
в передачах ошибок не допускал.

Но пока тяжеловат, кмк, в первых официальных матчах может и не появиться, добирая форму.
Однако в принципе, пара ЦЗ в основе на сезон понятна: Фернандес-Бальбо..
pnacw6kq87er
pnacw6kq87er
вчера в 13:19
Не зря Динамо классом выше
Гость
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