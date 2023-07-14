«Динамо» переиграло «Пари НН» в контрольной игре

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вчера, 19:05

«Динамо» переиграло «Пари НН» в контрольном матче (4:3).

Константин Тюкавин открыл счет на 7-й минуте. Муми Нгамалё на 12-й удвоил преимущество команды. Иброгимхалил Юлдошев на 20-й забил за гостей. Эли Даса на 33-й минуте отличился третьим мячом москвичей, а Федор Смолов на 38-й забил четвертый гол «бело-голубых». Дмитрий Живоглядов на 66-й забил второй мяч гостей, а на 70-й Тимур Сулейманов реализовал пенальти.

Сегодня эти команды уже играли друг с другом.