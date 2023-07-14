«Динамо» переиграло «Пари НН» в контрольной игре

«Динамо» переиграло «Пари НН» в контрольном матче (4:3).
Константин Тюкавин открыл счет на 7-й минуте. Муми Нгамалё на 12-й удвоил преимущество команды. Иброгимхалил Юлдошев на 20-й забил за гостей. Эли Даса на 33-й минуте отличился третьим мячом москвичей, а Федор Смолов на 38-й забил четвертый гол «бело-голубых». Дмитрий Живоглядов на 66-й забил второй мяч гостей, а на 70-й Тимур Сулейманов реализовал пенальти.
Сегодня эти команды уже играли друг с другом.
Но кое-что интересное всё же есть, ростки креатива потихоньку проглядывают.
Так, Личка предложил команде кое-какое нововведение впереди-
атакующий ромбик со Смоловым в нижнем углу, выглядит это довольно перспективно и ромбик этот получился живой и шустрый.
Явно изменился к лучшему Макаров, превратившись при предшественнике Лички в неотёсанное бревно. Теперь понемногу розовеет и начинает вспоминать, что футбол- игра довольно интересная..)
Нгамалё тоже выглядит иначе, более осмысленно и полезно.
Федька же, с годами заметно утратив в скорости, в исполнении наконечника испытывает всё больше проблем.
Но зато опыта навалом, так что он ищет себе некоторое новое амплуа и, возможно, успешно нащупывает его.
Фомин и Захарян располагаются ниже ромбика и активно конструируют атаки
из глубины, что тоже смотрится симпатично.
Но в результате такого подхода образуется некоторый дефицит "сил обороны", что вполне как бы по-личковски. К чему это в официальных матчах будет приводить- увидим.
А пока что в предсезонных товарняках наблюдаем два прецента:
- летели армии во втором матче 0:3 и выиграли 4:3;
- к перерыву рвали сегодня Нижний 4:1, а по итогу едва не лишились победы.
В общем, хаотичненько так..))
И не будем забывать, что в системе "осень-весна" предсезонка сокращена до минимума, так что выходить на приемлемый уровень формы всем придётся уже
в ходе официальных матчей, стартующих через неделю.
Ещё и трансферное окно открыто до сентября, что также будет поддерживать сумятицу состава и, соответственно, игры..
Ох и поболтает нас туда-сюда, наверное)
Но это ничего, настоящим матросам качка только в радость..)))
Но кое-что интересное всё же есть, ростки креатива потихоньку проглядывают.
Так, Личка предложил команде кое-какое нововведение впереди-
атакующий ромбик со Смоловым в нижнем углу, выглядит это довольно перспективно и ромбик этот получился живой и шустрый.
Явно изменился к лучшему Макаров, превратившись при предшественнике Лички в неотёсанное бревно. Теперь понемногу розовеет и начинает вспоминать, что футбол- игра довольно интересная..)
Нгамалё тоже выглядит иначе, более осмысленно и полезно.
Федька же, с годами заметно утратив в скорости, в исполнении наконечника испытывает всё больше проблем.
Но зато опыта навалом, так что он ищет себе некоторое новое амплуа и, возможно, успешно нащупывает его.
Фомин и Захарян располагаются ниже ромбика и активно конструируют атаки
из глубины, что тоже смотрится симпатично.
Но в результате такого подхода образуется некоторый дефицит "сил обороны", что вполне как бы по-личковски. К чему это в официальных матчах будет приводить- увидим.
А пока что в предсезонных товарняках наблюдаем два прецента:
- летели армии во втором матче 0:3 и выиграли 4:3;
- к перерыву рвали сегодня Нижний 4:1, а по итогу едва не лишились победы.
В общем, хаотичненько так..))
И не будем забывать, что в системе "осень-весна" предсезонка сокращена до минимума, так что выходить на приемлемый уровень формы всем придётся уже
в ходе официальных матчей, стартующих через неделю.
Ещё и трансферное окно открыто до сентября, что также будет поддерживать сумятицу состава и, соответственно, игры..
Ох и поболтает нас туда-сюда, наверное)
Но это ничего, настоящим матросам качка только в радость..)))