Сборная Панамы сыграет против Мексики в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ

Сборная Панамы сыграет против сборной Мексики в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
В полуфинале Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама обыграла США (1:1, 5:4) по пенальти.
Действующим обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ является сборная США.
Сборная Панамы сыграет против сборной Мексики в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.
В полуфинале Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама обыграла США (1:1, 5:4) по пенальти.
Действующим обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ является сборная США.
Обыграла амеракашек...
По пенальти и теперь в финале.
Обыграла амеракашек...
По пенальти и теперь в финале.
- Никаких сомнений.... Америка устроит разгром Панаме....
Устроили...) И им и нам ставочникам...)))
- Никаких сомнений.... Америка устроит разгром Панаме....
Устроили...) И им и нам ставочникам...)))