Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЗолотой Кубок КОНКАКАФ 2023

Сборная Панамы сыграет против Мексики в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ

вчера, 10:52

Сборная Панамы сыграет против сборной Мексики в финале Золотого Кубка КОНКАКАФ.

В полуфинале Мексика разгромила Ямайку (3:0), а Панама обыграла США (1:1, 5:4) по пенальти.

Действующим обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ является сборная США.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Арсенал» и «Нюрнберг» сыграли вничью в контрольной игре
Вчера, 22:14
«Урал» крупно обыграл «Нефтчи» в контрольной игре
Вчера, 21:05
«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и выиграла Кубок Матч Премьер
12 июля
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Лидс» в товарищеском матче
12 июля
«Ференцварош» сыграл вничью с фарерским «КИ» в первом матче квалификации ЛЧ
11 июля
«Урарту» с российским тренером уступил «Зриньски» в матче квалификации ЛЧ
11 июля
Сортировать
Все комментарии
Karkaz
Karkaz
вчера в 14:37
Настало время когда какая то Панама выбивает США)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 12:50
Панама, Панама мама
Обыграла амеракашек...
По пенальти и теперь в финале.
hаrut
hаrut
вчера в 11:32
Красиво Панамцы америкосов тормознули.... просто молодцы!
drug01
drug01
вчера в 11:27
Соперники вышли в финал сильные, больше шансов у Мексики????
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:09
Так то, браво Панама
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:01
Эксперты свистели:
- Никаких сомнений.... Америка устроит разгром Панаме....
Устроили...) И им и нам ставочникам...)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 