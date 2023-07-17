Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед»

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вчера, 08:29

Голкипер переходит из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».

Клубы смогли договориться об условиях трансфера, нужно лишь согласовать последние детали сделки. Миланцы получат около 50 миллионов евро, а также бонусы. Сообщается, что «дьяволы» уже работают над тем, чтобы футболист получил американскую визу, чтобы принять участие в предсезонных сборах команды. Соглашение Андре с англичанами будет рассчитано до 2028 года, при этом предусмотрена опция продления еще на один сезон.