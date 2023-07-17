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Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед»

вчера, 08:29

Голкипер Андре Онана переходит из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».

Клубы смогли договориться об условиях трансфера, нужно лишь согласовать последние детали сделки. Миланцы получат около 50 миллионов евро, а также бонусы. Сообщается, что «дьяволы» уже работают над тем, чтобы футболист получил американскую визу, чтобы принять участие в предсезонных сборах команды. Соглашение Андре с англичанами будет рассчитано до 2028 года, при этом предусмотрена опция продления еще на один сезон.

Ранее стало известно, что хавбек МЮ может продолжить карьеру в Турции.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 15:42
Ну смотрите, у "дьяволов" есть вполне сильный кипер Дин Хендерсон. Помню конда тот выступал в аренде за Шеффилд Юнайтед, вполне прилично выступал. Я бы доверил ему место в основе!
А если все же не он, то можно Пикфорда взять, хотя тоже не совсем топ, хоть и основной вратарь сборной. Еще как вариант Базуна из Саутгемптона, праада тот из академии Сити, пойдет ли?! Это из тех кто уже имеет опыт игры в Англии. А так можно Мамардашвили из Валенсии взять. Можно Облака взять, опытный и практически без минусов. Кошта из Порту тоже как вариант, правда дороговатый...
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 13:06, ред.
Не одобряю, провальный трансфер, к тому же он еще и торчок, что не удивительно после его игры за Аякс. Пусть я ошибусь….Опыта в топовых матчах нет, АПЛ не Сериал и не Голландия…
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 12:24
Не уверен насчёт этого.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 12:23
Кого им стоило купить вместо него?
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:39, ред.
Я конечно всего лишь диванный эксперт, но до меня все равно не доходит, для чего МЮ вратарь, который ужасно играет на выходах???!!! Это же АПЛ, там зачастую команды уступающие в техническом мастерстве играя в навал используют верховые подачи, загружая штрафную площадь!!! Представляете что возможно каждая подача Трепьера будет уже таить опасность,т к при множестве плюсов, Андре может привести на выходе....

Да, Онана шикарен и хладнокровен при прессинге, отлично играет ногами, но все же вратарь играющий в АПЛ должен уметь играть на выходах!!!

А еще у МЮ есть Хендерсон, который отлично играет и почему же Тен Хаг не даст шанс английскому киперу?!....
ДСА
ДСА
вчера в 09:17
Можно сказать, что Интер точно не продешевил.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 09:04
Это просто бомбический трансфер. Но их сборы в Америке я не одобряю...
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