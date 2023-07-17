Онана в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед»

Голкипер Андре Онана переходит из «Интера» в «Манчестер Юнайтед».
Клубы смогли договориться об условиях трансфера, нужно лишь согласовать последние детали сделки. Миланцы получат около 50 миллионов евро, а также бонусы. Сообщается, что «дьяволы» уже работают над тем, чтобы футболист получил американскую визу, чтобы принять участие в предсезонных сборах команды. Соглашение Андре с англичанами будет рассчитано до 2028 года, при этом предусмотрена опция продления еще на один сезон.
Ранее стало известно, что хавбек МЮ может продолжить карьеру в Турции.
Да, Онана шикарен и хладнокровен при прессинге, отлично играет ногами, но все же вратарь играющий в АПЛ должен уметь играть на выходах!!!
А еще у МЮ есть Хендерсон, который отлично играет и почему же Тен Хаг не даст шанс английскому киперу?!....
Да, Онана шикарен и хладнокровен при прессинге, отлично играет ногами, но все же вратарь играющий в АПЛ должен уметь играть на выходах!!!
А еще у МЮ есть Хендерсон, который отлично играет и почему же Тен Хаг не даст шанс английскому киперу?!....