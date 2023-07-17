ЦСКА сделал заявление о переходе Фернандеса в «Зенит»

ЦСКА опубликовал заявление в связи с трансфером защитника Марио Фернандеса в «Зенит».
Ранее игрок рассказал о причине перехода в команду из Санкт-Петербурга.
ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.
Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.
Таким образом, несмотря на различные вбросы в СМИ, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, в частности непомерные запросы агента, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены.
Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере.
Отдельно необходимо отметить, мягко говоря, очень щекотливую позицию ФК"Зенит". Как можно было допустить прецендент формулы обмана российского клуба (ЦСКА) иностранным, в данном случае "Интернасьоналом", с последующей и это более серьезно чем бразильская нечистоплотность, сделки с ФК "Зенит"!
Где патриотическая межклубная солидарность?
Сегодня кинули армейцев, завтра в очереди Зенит....
После отказа напёрсточников с берегов Миссисипи выполнить свои договоренности, скрепленные печатью, может был смысл всю троицу последователей Остапа Бендера раз и навсегда выдворить с коммерческого, футбольногО поля РФ?
Отдельно необходимо отметить, мягко говоря, очень щекотливую позицию ФК"Зенит". Как можно было допустить прецендент формулы обмана российского клуба (ЦСКА) иностранным, в данном случае "Интернасьоналом", с последующей и это более серьезно чем бразильская нечистоплотность, сделки с ФК "Зенит"!
Где патриотическая межклубная солидарность?
Сегодня кинули армейцев, завтра в очереди Зенит....
После отказа напёрсточников с берегов Миссисипи выполнить свои договоренности, скрепленные печатью, может был смысл всю троицу последователей Остапа Бендера раз и навсегда выдворить с коммерческого, футбольногО поля РФ?