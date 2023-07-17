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ЦСКА сделал заявление о переходе Фернандеса в «Зенит»

вчера, 18:22

ЦСКА опубликовал заявление в связи с трансфером защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

Ранее игрок рассказал о причине перехода в команду из Санкт-Петербурга.

ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы в СМИ, камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, в частности непомерные запросы агента, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены.

Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере.

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Все комментарии
soccer player 1
soccer player 1
сегодня в 01:41
Легенда ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич, перешел к вам из добротного Семинского Локо!!! Нормально да?
Твой Арсен
Твой Арсен
сегодня в 00:36
Я давно говорил, что клубам РПЛ нужно заключить джентельменское соглашение: не отпускать игроков в Зенит ни за какие суммы ни непосредстенно, ни через какие-то прокладки. А ещё скидываться и награждать серебрянного медалиста своим кубком. Газпром хочет титулы, он их получит, но картонные как подобает мешку.
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 23:24
Переходить в стан одного из главных соперников, пусть даже транзитом- как минимум неразумно.
Red blu
Red blu
вчера в 22:47
Иуде не место на графите на арене ЦСКА.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 22:44
ЦСКА действовал медленно, почти НИКАК. Зенит опередил. Хотя до сих пор не понятно - зачем он Зениту?На этой позиции есть Караваев, Адамов, Сутормин.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:39
При чем тут Радченко, Зенит тогда болтался на дне первой лиши, а тут речь о ослаблении серебряного призёра рпл
25процентный клоун
25процентный клоун ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 22:36
Романцев не нуждается в чьих-то счетах))
Он доказал всё и всем и в том числе сильнейшей Европе, чего не сможет никогда Серёга
BDA8181
BDA8181 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:19
Ну как то я сейчас во внутренние кухни РПЛ не силён. Есть там какие у них договоренности. Я про то что всегда все переманивают игроков. Нет исключений. Это во всем мире так.
Шуnя771
Шуnя771 ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:38
Дружище!
Мну извиняется, что в вашу беседу без сапог, но есть маленькая разница - переманивать игроков внутри страны (это распространенная тема была всегда), и принять человека который имел договорённость с соплеменниками Зенита...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 21:33
Зенит его отдавал в аренду, в тульский Арсенал, Ростов, Анжи...
Последнее местопребывание его, где он кстати задержался был ФК Сочи
Далее не знаю его судьбу, но в Ростове обратно не прижился.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:30
А какой он? Для меня очевидно,что положительный ресурс некогда безусловно успешного руководства ЦСКА исчерпан,и горизонтальные связи,основанные на взаимном доверии и финансовых интересах,распались.В связи с приходом в высшие эшелоны власти новых людей,у которых взгляд на футбол чисто коммерческий.И любовью к игре тут не пахнет-"ничего лично(шне)го".
Шуnя771
Шуnя771 ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 21:27
Привет Володя!
Нет, я имел ввиду более комфортные условия времяпровождения чем ловить голыми пятками пираньи в Амазонке...
В нашем случае Америку и указанную мною реку.
Hauptman
Hauptman
вчера в 21:25
Абсолютно бесполезный игрок, не понятно из-за чего спрор.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:21
Гнилое нутро людей со временем все равно выходит наружу, кто бы как не маскировал это.
Vadik
Vadik ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:21
А Зениту не в первый раз подобное делать, правда случаи были внутри чемпионата: Бухаров и Домингес из "Рубина", Новосельцев из "Ростова". Куда они потом делись?
cska1948
cska1948 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:19
Ну, не Миссисипи, а Амазонки дело не в названии реки а в сути поступка.
Vadik
Vadik ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:18
Надеюсь, что если вдруг, он забьёт ЦСКА, то не будет праздновать этот гол....
BDA8181
BDA8181 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 21:16
Зато бабло и ЛЧ заманивали . И про то что не брали,)) На памяти всплывает Радченко, Заболотный (вратарь). А если покупаться по всем клубам ща дома забранные в Спам )) Да и чести в нем не было играть после Бескова. Так как тренеров толковых не было. Романцева я не считал и не считаю за тренера. Он свое мастерство в Динамо и Сатурне показал)))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 21:15
Любили там отдыхать за делами...)
Константин Белых
Константин Белых ответ BDA8181 (раскрыть)
вчера в 21:06
В Спартак в 90-е попасть было честью там половина своих воспитанников была и десант с Украины в основном. И легов не было почти . И чтоб в Алании или Локо кого то перекупить или забрать по приказу Кремля как Быстрова в 2009-таких штук никто не выкидывал.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Zayniddin Rahimov (раскрыть)
вчера в 21:06
Так для этого надо голы забивать,хотя бы с пенальти,а то так "Зенит" всегда будет победителем в матчах, с итоговым показателем ударов в створ ворот-НОЛЬ!А что толку от игры со статистическим преимуществом,если голов нет???
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov
вчера в 20:57
Армейцы и бомжи были друзьями,поддерживали друг друга,против нашего Спартака какая из этих команд играла,то оба кричали чтоб Спартак проиграл. А здесь взяли и кинули бомжи,ответ ЦСКА будет или игрой разобьёте бомжей???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:56
...в содружестве с руководителями клубов и РФС,сделавших этих жуликов официально признанными работниками сферы футбола.
BDA8181
BDA8181 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 20:56
Уважаемый, когда Спам грабил всех в 90-е болелы Спама что то были радостные и ратовали за это ( друзья за Спам болеют) . А теперь смотрю и улыбаюсь какие вы стали обиженками. Вы все видите у всех, только бревна в своих глазах не замечаете.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:56
Для многих футболистов это не только работа
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:55
А что эта троица делала на Миссисипи,я что-то не в курсе???
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Кайзеркрюгер (раскрыть)
вчера в 20:52
Они не продажные,они просто гладиаторы-миллионеры современного амфитеатра. Кто когда раба при перепродаже спрашивал? Хотя находятся "современники Древнего Рима",утверждающие,что с их мнением считались...Так и сейчас кривляются,говоря,что "мы спрашивали его мнение" и решали с учётом оного.
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:50
Если бы в Зените было бы хоть немного уважения к соперникам таких крысиных поступках как с Фернандесом и Быстровым не было бы. И вопросы бы такие не задавались. С вами уже большинству западло играть. Организуйте свою СуперГаз лигу с Оренбургом Уралом Сочи и прочими прихлебателями и будьте вечными чемпионами и радуйтесь что всех купили обработали и какие вы молодцы...
Сп62
Сп62
вчера в 20:46
Из заявления следует, что сделка не состоялась из-за непомерных финансовых запросах агента. А при чём здесь Марио, если у нас все решения принимают агенты.
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:36
Видимо так футболист и его агент замутили что такое негодование..
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