ЦСКА сделал заявление о переходе Фернандеса в «Зенит»

ЦСКА опубликовал заявление в связи с трансфером защитника в «Зенит».

Ранее игрок рассказал о причине перехода в команду из Санкт-Петербурга.

ПФК ЦСКА никогда не отказывался от идеи возвращения Марио в клуб. При этом мы убеждены, что выплата компенсации за игрока, которому клуб пошёл навстречу и отпустил безвозмездно, несмотря на наличие двухлетнего контракта, некорректна сама по себе.

Тем не менее клуб достиг договорённостей с «Интернасьоналом» о выплате необходимой суммы. Однако сторона игрока вышла из переговоров, заявив о подписании контракта с другим клубом.

Таким образом, несмотря на различные вбросы в СМИ , камнем преткновения стала вовсе не компенсация бразильскому клубу, а финансовые условия, в частности непомерные запросы агента, о чём позднее и стало всем известно. К сожалению, все наши джентльменские соглашения были нарушены.

Прошлым летом мы не прощались с Марио, а говорили «До свидания». Теперь же настало время сказать «Прощай». Желаем Фернандесу удачи в дальнейшей карьере.