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Марио Фернандес рассказал о причине перехода в «Зенит»

вчера, 17:41

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что предшествовало его переходу в клуб из Санкт-Петербурга.

Как возникло предложение «Зенита»? Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 22:36
Ты взрослый человек не можешь понять, что если я тебе отдал что то бесплатно, то, значит за возврат этого я платить не должен и не буду. Что здесь непонятного?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:34
Сп62 25 / 248. Зачем ты делаешь вид, что не понял суть моего текста7 Я сказал, что если он ушел бесплатно, то платить было не надо. И все. А Марио мог бы напомнить клубу, ребята я же пришел бесплатно, почему за мое возвращение нужно было платить . Но он судя по всему не пикнул , вот это есть претензия. Она моральная, а не материальная. Если хочешь понять, поймешь, а не хочешь и не надо. А главная мысль. Нам реликвии не нужны. Он свое отыграл. Все
CSKA2012
CSKA2012 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:31
Зенит взял то, что плохо лежит. Как и обычно))
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 22:30, ред.
Тупой он просто )) не понял что бесплатно ушел когда мультов 10 стоил, а мы ещё должны заплатить скатертью дорожка иуда!
Сп62
Сп62
вчера в 22:14
А. Кандауров. Платить требовал не Марио, а Интернасьонале. Почему же претензии не по адресу?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 21:57
Вот это то и не понятно,почему Гинер не стал его выкупать?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:44
Сп62Сп62 26 / 245. Ты с кем то попутал. Никто из ЦСКА не оправдывался. т.к. не за что. Он ушел бесплатно, почему за возвращение надо платить? с какой стати.? Именно поэтому Гинер и не стал платить, даже если бы сумма было 100 евро.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Zayniddin Rahimov (раскрыть)
вчера в 21:25
Ну да,пили и пилили вместе,забыв,что в криминальном сообществе дружбы не бывает,а есть интересы.Они или совпадают,или нет.
Сп62
Сп62
вчера в 21:12
Интернасьонал запросил по словам армейцев несправедливую сумму, ЦСКА платить не стал и от трансфера отказался. И куда после этого деваться Марио? Естественно, кто первый позвал, к тому он и пошёл. Не оставаться же на улице. А армецев понять можно - такую обиду трудно проглотить, вот они и оправдываются. Это не то, что перемывать косточки Промесу.
Capral
Capral ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:08
Сенатов, помнишь бессмертную классику: "Вы в самодеятельности не учавствуете? Учавствую! Зачем я соврал, я же не учавствую"...

Юрчик, ничего не напоминает, не...???
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 20:59
Да просто юристы ЦСКА поверили ему,он же "почти" своим был же.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 20:48
Именно так. Володя. Я лично тебе предлагаю к этой теме вернуться в сентябре. Я считаю, что он играть не будет. т.к. поезд его ушел. Он не для этого был взят. Попомни мои слова
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:46
История конечно не хорошая , но как говориться баба с возу и.....)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:46
Когда же мы наконец вырастем из детских штанишек и научимся жить по законам, а не понятиям. Ударили по рукам... договорились... дали клятву верности... Не хватает только вскрыть себе вены и поклясться на крови. Когда читаешь, из - за чего разгорелся сыр - бор, диву даёшься в некомпетентности чиновников разных уровней, в том числе и спортивных, которые руководят страной и всеми структурами нашего общества.
Нет, не детский сад, а ясельная группа малышей, за которыми нужен глаз да глаз, да носовой платок, чтобы постоянно вытирать сопли.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть) 38 / 245сегодня в 20:19
А с какой стати Гинер его должен был выкупать, если отпустили его бесплатно. У вас у поморов так принято? отдал другу лодку порыбачить бесплатно, а он через 2 месяца приходит и говорит. Вот твоя лодка, но с тебя 10000 руб. Что настоящий помор сделает ? Отдаст 10 тыс или..... (ответ приведи) ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:40
Я далек от мысли воспринимать ваш текс как искренний. Могу предположить поверить, что это ирония и тролинг в адрес Зенита, касаемо благородства. А принять смысловую нагрузку вашего текста в том аспекте, как вам хотелось не позволит здравый смысл ни мне. ни любому объективно настроенному человеку. Можно было это пустословие и не писать, а сказать короткую фразу. Все , что делают Зенит и Газпром априори благородно, честно. порядочно и.... дальше слов высокопарных не хватает.
pomor45
pomor45 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 20:19
Что непонятно? Гинер выкупать парня отказался и, тем самым, дал ему понять, что он ему не нужен. Естественно, что Марио счёл себя свободным от всех данных им клятв и обязательств. То, что никогда нельзя говорить "никогда" послужит ему уроком, особенно, когда имеешь дело с Гинером.
112910415
112910415
вчера в 20:02
вот оно что.
парень решил сыграть в наивность !
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:59, ред.
Разве не благородство ???

Протянуть руку "ненужному" ни Интернасьонале ни ЦСКА.

Вы же понимаете что только из благих намерений Зенит не позволил закончить карьеру этому заслуженному игроку в 8-й бразильской лиге…

Если клуб которому игрок верой и правдой служил 10 лет отказался обеспечить ему хороший предпенсионный доход, а великодушный и добропорядочный Зенит протянул руку помощи - что в этом плохого ???

Ведь ни Семак ни сам Марио и даже не сам Алексей Борисович не считают что Марио станет легендой Зенита.

Но делать всем счастье - ипостась Зенита....

В Интернасьонале счастливы - они получили сумму которую сами и придумали.
В ЦСКА счастливы - им не пришлось платить придуманную бразильцами сумму.

Марио счастлив - он снова в строю.

Зенит так вообще счастлив что все счастливы.
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:55
Он же на контракте у коней был..., за что платить надо было?
adekvat
adekvat ответ zooveterinar (раскрыть)
вчера в 19:44
Раньше пид.ры прятались, а сейчас по улицам ходят. Куда катится мир.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:36, ред.
Как всегда неудачно и не в тему. Порядочность должна быть у футболиста, который играл 10 лет за клуб и клуб всегда шел ему навстречу. Непорядочность его - это факт. А Зенит мог бы выдержать паузу, для солидности, тем более ему он и не нужен. Это похоже на то, как впереди идущий человек роняет кошелек, а сзади идущий его подбирает, хотя мог бы поступить иначе. Но не зря говорят, там где большие и огромные деньги, как у Газпрома, там место для морали не остается.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:33
Бог ему судья, а люди его уже осудили, редиской назвав. И правы они!
Будь здрав Дружище.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:29, ред.
Да чего там судачить....
Некий "Интернасьонале" друг решил объявить ЦСКА сумму...которую тот не захотел платить....
Виноват - Зенит...у которого неожиданно оказалась нужная сумма..
И Фернандес - который почему то неожиданно не захотел остаться без работы....

....и нечего здесь обсуждать...))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:23
Словом,опять были сплошные "честное пионерское","пацан сказал-пацан сделал" и прочая мура.А до юридического оформления отношений со сторонами великий юр.отдел ЦСКА не допёр.
Видимо,они даже не слышали,что и главам современных государств на слово верить нельзя,а уж кинуть какой-то клубишко,да ещё в нынешней обстановке,просто ФИФА-УЕФА велели.
zooveterinar
zooveterinar ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:44
Мы,в 90е годы морды били,за такое!!
hаrut
hаrut
вчера в 18:42
Что то за последнее время стало много Фернандеса
zooveterinar
zooveterinar ответ Dima salev (раскрыть)
вчера в 18:40
С детства,он ,если память не изменяет играл за Гремио!!
Dima salev
Dima salev
вчера в 18:32
Хорошо что не говорил с детство мечтал играть за Зенит.
Все бразильцы в детстве мечтают играть в Россию и трамплином прыгнуть в топ клуб.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:18
Почему они так сделали,не понятно!,
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