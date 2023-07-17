Марио Фернандес рассказал о причине перехода в «Зенит»

Защитник «Зенита» Марио Фернандес рассказал, что предшествовало его переходу в клуб из Санкт-Петербурга.
Как возникло предложение «Зенита»? Оно возникло после моего разговора с ЦСКА, когда армейский клуб не захотел платить ту сумму, которую рассчитывал получить «Интернасьонал». ЦСКА отказался обсуждать его условия, сказал, что не будет вести переговоры, новость об этом вышла в российской прессе — и на следующее же утро со мной связались представители «Зенита». И я сразу ответил, что, раз ЦСКА решил не возвращать меня, то я полностью готов принять предложение петербуржцев.
Видимо,они даже не слышали,что и главам современных государств на слово верить нельзя,а уж кинуть какой-то клубишко,да ещё в нынешней обстановке,просто ФИФА-УЕФА велели.
Видимо,они даже не слышали,что и главам современных государств на слово верить нельзя,а уж кинуть какой-то клубишко,да ещё в нынешней обстановке,просто ФИФА-УЕФА велели.
Протянуть руку "ненужному" ни Интернасьонале ни ЦСКА.
Вы же понимаете что только из благих намерений Зенит не позволил закончить карьеру этому заслуженному игроку в 8-й бразильской лиге…
Если клуб которому игрок верой и правдой служил 10 лет отказался обеспечить ему хороший предпенсионный доход, а великодушный и добропорядочный Зенит протянул руку помощи - что в этом плохого ???
Ведь ни Семак ни сам Марио и даже не сам Алексей Борисович не считают что Марио станет легендой Зенита.
Но делать всем счастье - ипостась Зенита....
В Интернасьонале счастливы - они получили сумму которую сами и придумали.
В ЦСКА счастливы - им не пришлось платить придуманную бразильцами сумму.
Марио счастлив - он снова в строю.
Зенит так вообще счастлив что все счастливы.
Протянуть руку "ненужному" ни Интернасьонале ни ЦСКА.
Вы же понимаете что только из благих намерений Зенит не позволил закончить карьеру этому заслуженному игроку в 8-й бразильской лиге…
Если клуб которому игрок верой и правдой служил 10 лет отказался обеспечить ему хороший предпенсионный доход, а великодушный и добропорядочный Зенит протянул руку помощи - что в этом плохого ???
Ведь ни Семак ни сам Марио и даже не сам Алексей Борисович не считают что Марио станет легендой Зенита.
Но делать всем счастье - ипостась Зенита....
В Интернасьонале счастливы - они получили сумму которую сами и придумали.
В ЦСКА счастливы - им не пришлось платить придуманную бразильцами сумму.
Марио счастлив - он снова в строю.
Зенит так вообще счастлив что все счастливы.