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Это'О обвинили в причастности к договорным матчам в Камеруне

сегодня, 11:59

Президента Федерации футбола Камеруна Самуэля Это'О обвинили в причастности к договорным матчам в стране.

Со вторника в соцсетях получила распространение аудиозапись телефонного разговора функционера с президентом клуба второго дивизиона местного чемпионата «Виктория Юнайтед». В разговоре, который, возможно, состоялся в январе 2023 года, экс-футболист говорит, что команда должна выйти в высшую лигу. Через несколько месяцев после этого клуб, находившийся в нижней части турнирной таблицы, обеспечил себе повышение в классе. Кроме того, были введены санкции в отношении «Стад де Бертуа», занимавшего на тот момент 2-е место, также оказались отстранены несколько судей.

Ушедший ранее в отставку член исполнительного комитета Федерации своё решение прокомментировал следующим образом:

Что заставило меня уйти в отставку, так это реакция президента Это'О. Я связался с ним по телефону, и он ответил: «Я могу перевести любую команду, которую захочу, в низший дивизион».

Сам Это'О отреагировал на обвинения, сказав, что владелец «Виктории» вкладывает много денег в футбол, поэтому нельзя дать возможность судьям мешать ему сделать команду одной из лучших в высшей лиге.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:09
Сожрать его хотят....
Лучше уйти, а то посадят
hаrut
hаrut
сегодня в 12:01
Если докажут то ему мало не покажется... наверняка в бук конторах играет.
Гость
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