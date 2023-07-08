Интервью Мбаппе расстроило футболистов ПСЖ

Интервью нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе для France Football вызвало негодование у футболистов парижского клуба.
Ранее игрок заявил, что вопросы о неудачах коллектива в Лиге чемпионов нужно задавать руководству команды, он также отметил, что игра за ПСЖ становится причиной недооценки его выступлений.
Некоторых одноклубников француза это задело, шестеро футболистов поделились этими мыслями с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Один из игроков посчитал слова Мбаппе проявлением неуважения к коллективу. Аль-Хелаифи также шокирован данным интервью.
Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.
Если это элитное болото периодически не встряхивать и не теребить их самолюбие, то они и Лигу 1 прос.р.ут.... и из группы в 1/8 ЛЧ выходить перестанут. Обленились донельзя.
Поэтому всё правильно сделал и сказал "лягушонок".
Руководство - основная причина неудач в ЛЧ, а значит и продвижении имиджа самого Мбаппе. И здесь это не наезд на команду а причинно-следственная связь.
Да и игроки в поле, которые мнят из себя звёзд, но не отдаются игре как положено (Верратти, Маркиньос, Кимпембе, Доннарумма и др.) пусть помалкивают, сопят в две дырки, побольше тренятся и поменьше косячат.
Если это элитное болото периодически не встряхивать и не теребить их самолюбие, то они и Лигу 1 прос.р.ут.... и из группы в 1/8 ЛЧ выходить перестанут. Обленились донельзя.
Поэтому всё правильно сделал и сказал "лягушонок".
Руководство - основная причина неудач в ЛЧ, а значит и продвижении имиджа самого Мбаппе. И здесь это не наезд на команду а причинно-следственная связь.
Да и игроки в поле, которые мнят из себя звёзд, но не отдаются игре как положено (Верратти, Маркиньос, Кимпембе, Доннарумма и др.) пусть помалкивают, сопят в две дырки, побольше тренятся и поменьше косячат.