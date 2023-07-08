Интервью Мбаппе расстроило футболистов ПСЖ

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вчера, 18:56

Интервью нападающего ПСЖ для France Football вызвало негодование у футболистов парижского клуба.

Ранее игрок заявил, что вопросы о неудачах коллектива в Лиге чемпионов нужно задавать руководству команды, он также отметил, что игра за ПСЖ становится причиной недооценки его выступлений.

Некоторых одноклубников француза это задело, шестеро футболистов поделились этими мыслями с президентом парижан . Один из игроков посчитал слова Мбаппе проявлением неуважения к коллективу. Аль-Хелаифи также шокирован данным интервью.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.