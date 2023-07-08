Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Франция. Лига 1 2023/2024

Интервью Мбаппе расстроило футболистов ПСЖ

вчера, 18:56

Интервью нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе для France Football вызвало негодование у футболистов парижского клуба.

Ранее игрок заявил, что вопросы о неудачах коллектива в Лиге чемпионов нужно задавать руководству команды, он также отметил, что игра за ПСЖ становится причиной недооценки его выступлений.

Некоторых одноклубников француза это задело, шестеро футболистов поделились этими мыслями с президентом парижан Нассером Аль-Хелаифи. Один из игроков посчитал слова Мбаппе проявлением неуважения к коллективу. Аль-Хелаифи также шокирован данным интервью.

Ранее сообщалось, что «Реал» согласовал контракт с Мбаппе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ПСЖ обвинил Мбаппе в обмане, а Килиан сбежал в Африку. Пора завершать трансферную сагу
07 июляВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
Неймар подрался в ночном клубе в Бразилии
06 июля
Дочь Это'О хочет, чтобы её отца посадили в тюрьму
04 июля
Беллами вытер бутсы футболкой Уилшира
01 июля
Соседи Роналду недовольны затянувшимся строительством особняка футболиста
01 июля
СлухиСуд по делу главного тренера ПСЖ пройдёт в конце года
30 июня
Сортировать
Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:18, ред.
Ну да..., бабки сыграли тут роль.
Деньги были в моде, сейчас в моде, и будут в моде. Куда ж без них ?!)
За это "лягушонок" сейчас и расплачивается своим имиджем..., и здесь его поступок наукой ему будет... на будущее.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:13
Это всё? Назвал увольнение Тухеля ошибкой. Чего тогда не ушел в прошлом году, когда была возможность, если знал, что с таким руководством каши не сваришь? Раз повелся на деньги, не нужно сваливать всю вину на руководство.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 11:10, ред.
Как это Мбаппе раньше ничего не говорил ?!
Покопайся в памяти. Мбаппе - первый и единственный из ПСЖ, кто сразу назвал увольнение Тухеля фатальной ошибкой. Это ли был не наезд на боссов ПСЖ ?!

P.S. И ещё..., кое о чём.
Исходя из своего опыта общения и руководства людьми/коллективом (по долгу службы), скажу тебе так. Гнилой человек не будет орать о своих намерениях; он их молчком делает, а содеянное всплывает тогда, когда точка невозврата давно пройдена. Поэтому Мбаппе кто угодно (му...ило, чванливый гов...юк, алчный засран.е.ц), но не гнилой. Гнилого и талантливого из мира футбола я тебе назову - это Луиш Фигу.

PP.SS. И да..., по Солеру и Руису согласен, но Экитике очень хорош. Сезон начнётся, последи за ним.
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 11:00
Можно долго об этом спорить, но если Мбаппе что-то не устраивает, он мог бы просто поговорить с руководством, а не поливать их грязью публично. И почему сейчас он об этом заговорил? Что мешало высказаться год назад, или два? Прям как Роналду, которого в первый год в МЮ всё устраивало, а на второй вдруг бассейны стали плохие.

К тому же, не забывай, что со многими игроками пришлось попрощаться из-за того, что Мбаппе повысили зарплату. Даже ПСЖ нужно соблюдать правила ФФП. Поэтому набрали всяких Руисов, Экитике, Солеров.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 08:16
Жадную черепаху надо наказать. Дать понять, что он здесь не пуп земли. Посадить на лавку на сезон чтоб неповадно было, чемпионство и без него возьмут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:52, ред.
Не согласен в корне.
Если это элитное болото периодически не встряхивать и не теребить их самолюбие, то они и Лигу 1 прос.р.ут.... и из группы в 1/8 ЛЧ выходить перестанут. Обленились донельзя.
Поэтому всё правильно сделал и сказал "лягушонок".
Руководство - основная причина неудач в ЛЧ, а значит и продвижении имиджа самого Мбаппе. И здесь это не наезд на команду а причинно-следственная связь.
Да и игроки в поле, которые мнят из себя звёзд, но не отдаются игре как положено (Верратти, Маркиньос, Кимпембе, Доннарумма и др.) пусть помалкивают, сопят в две дырки, побольше тренятся и поменьше косячат.
Ron09
Ron09 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:00
Думаешь будет как Робинью?
Quake1988
Quake1988
вчера в 21:56
ОМГ Отдайте Реалу и забудьте. Толку от него в ПСЖ уже не будет...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:33
Он уяснил, что скандалы это одна из возможностей быть в поле зрения людей. а отсюда реклама. гонорары....
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 20:09
Высокомерие - путь к концу карьеры... Геша и Морган знают... И не важно, что не признают... Все это понимают... 👎..
drug01
drug01
вчера в 20:07
Что то всё идёт не так. Футбол идёт за деньгами....
Grizly88
Grizly88
вчера в 19:44
Он любит больше денег чем футбол, надеюсь Реал не подпишет его , он не выйграет золотой мяч , если Катарцы ему не купят как гному.
Djebrael
Djebrael
вчера в 19:43
Похоже черепашка все таки покинет ПСЖ, если такое говорит...
Elliada
Elliada
вчера в 19:41
Мбаппе делает всё, чтобы ускорить свой уход. Вот дал интервью, в котором облил грязью руководство и команду, прям как его кумир Роналду. Гнилая натура у черепашки. Все виноваты, кроме него. Конечно, к руководству есть претензии. Но, к Мбаппе претензий не меньше. Соболезную Реалу. Им достанется тот еще кадр, за который они заплатят большие деньги.
pdvrg75q579p
pdvrg75q579p
вчера в 19:30
Мбаппе полностью прав, а парижане пусть задумаются, что-то не так в их королевстве
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 