На Украине считают нарушением уставов ФИФА игру крымских клубов в России

Украинская ассоциация футбола считает нарушением уставов ФИФА и УЕФА участие «Севастополя» и ялтинского «Рубина» во Второй лиге. Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16 июля футбольные клубы «Севастополь» и «Рубин» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов международных федераций и решения Союза европейских футбольных ассоциаций об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза ( РФС ) из членства этих федераций из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов и ценностям всемирной футбольной семьи.