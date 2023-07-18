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На Украине считают нарушением уставов ФИФА игру крымских клубов в России

сегодня, 10:06

Украинская ассоциация футбола считает нарушением уставов ФИФА и УЕФА участие «Севастополя» и ялтинского «Рубина» во Второй лиге. Об этом сообщили в пресс-службе УАФ.

Несмотря на многочисленные обращения УАФ в ФИФА и УЕФА на этот счет, 16 июля футбольные клубы «Севастополь» и «Рубин» провели свои первые матчи во втором российском дивизионе. Мы расцениваем такие действия как грубое нарушение уставов международных федераций и решения Союза европейских футбольных ассоциаций об особом статусе крымского футбола. В свете вышеупомянутого УАФ снова обращается в ФИФА и УЕФА с просьбой рассмотреть возможность исключения Российского футбольного союза (РФС) из членства этих федераций из-за доказанного несоответствия требованиям уставов руководящих органов и ценностям всемирной футбольной семьи.

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Источник: tass.ru
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