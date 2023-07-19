5 звёзд, с которыми у Тухеля будут конфликты. «Бавария» может потерять не только Киммиха

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сегодня, 21:55

Томас в своём репертуаре.

Тренер – магнит для внутренних споров

«Бавария» разбила в товарищеском матче скромного соперника с невероятным счетом. Но вряд ли результат задаст темп всему сезону. Новый тренер команды Тухель умеет находить внутренние конфликты. В «Майнце» Томаса называл «сумасшедшим» его близкий друг Кристиан Хайдель, спортивный директор клуба. Другие знакомые рассказывали о капризности, ворчливости и обидчивости тренера.

Наставник удачно работал с «Майнцом», невзирая на ограниченные ресурсы. Но в других клубах количество конфликтов выросло. В «Боруссии» Тухель сцепился с главным скаутом, тот покинул Дортмунд. Наставник не шел на контакт с фанатами, что огорчало ультрас «шмелей». Вратарь Вайденфеллер отмечал, что как тактик и практик Тухель великолепен, но человеческие качества хромают. Особенно на фоне Клоппа.

В Дортмунде у Тухеля были громкие конфликты с Шахином и Хуммельсом. В ПСЖ тренер старался настроить в свою пользу раздевалку. Томас неплохо ладил с Неймаром, помирился после ссоры с Мбаппе. Но сцепился с директором Леонардо из-за трансферов. Представителя Тухеля обвиняли в использовании ботов для выгораживания тренера после конфликтов. Если нужны заказные комментарии, то нет дыма без огня.

Тухель не смог измениться в «Челси»

В Лондоне правая рука Абрамовича – Марина Грановская, попросила Тухеля учитывать особенности его взрывного характера и не высказывать футболистам в лицо всё, что немец о них думает. Но дальше лондонский клуб сменил владельца. Грановская и Чех ушли. А Боэли работал поначалу без спортивного директора. Американский миллиардер разрешил Тухелю порезвиться на трансферном поле. Томас даже заблокировал трансфер Роналду в «Челси».

Но после сложного начала сезона Боэли списал все неудачи на тренера. Тухель из новостей узнал о своем увольнении после поражения в Загребе от «Динамо» в первом туре группового этапа ЛЧ . Позже добавили деталей о внутренней кухне в «Челси». Томас замкнулся после ухода Чеха и Грановской. Тренер взвалил на себя много работы этих менеджеров. У него не осталось времени для общения с новыми футболистами один на один.

Игроки «Челси» не понимали логику выбора основного состава. Некоторые звезды захотели уйти, но Тухель заблокировал сделки. Футболистов это огорчило. Но поспешное решение Боэли уволить немца шокировало публику, эту отставку сразу назвали ошибочной. Тренер Поттер, а позже бедняга Лэмпард подтвердили правоту критиков американского владельца «Челси» звонкими поражениями. Английский клуб остался без путевки в ЛЧ .

В «Баварии» остаться без престижного турнира намного сложнее. Также Тухель, зная о своих минусах, пробовал недавно найти внутреннее спокойствие в Индии. Но от себя не убежишь, снова слышим о конфликтах Томаса и футболистов. Знаем, что в Мюнхене драки на тренировках – клубная традиция, но не поладить с тренером могут даже «тихони».

Йозуа Киммих, 28 лет, хавбек

Один из лучших полузащитников планеты. Ранее неприкосновенный игрок. Киммих не понял увольнение Нагельсманна и был в оппозиции к Салихамиджичу и Кану. Смелый выбор. Чуть позже патриархи клуба Хенесс и Румменигге встали на сторону Йозуа. Директоров уволили, а Тухеля оставили. Но он может считать Киммиха человеком Нагельсманна. Новый тренер придирается к качеству игры Киммиха. Готовы рассмотреть продажу, ведь есть интерес «Ливерпуля». Недавно Йозуа подумывал сменить обстановку, но накануне Евро-2024 в Германии вряд ли к такому готов. Значит, Тухель работает с человеком, с которым у него тлеющий конфликт.

Мануэль Нойер, 37 лет, голкипер

Не играл с ноября и пропустит начало сезона. В «Баварии» не заявят Тухелю, что нужна схема «4-4-3», как сделал Боэли. Тут нет опечатки, босс «Челси» думал, что в футболе 12 человек на поле. А в Мюнхене 11 полевых игроков благодаря Нойеру. Вот только Мануэль неуправляемый, плюс он не привык к конкуренции. Нойеру после травмы на лыжном курорте не понравилась идея подписать аргентинца Мартинеса или хорвата Ливаковича. Взяли ветерана Зоммера, но сразу продают. Кто подстрахует, если Нойер начнет ошибаться? А Тухель не сдержится, если Мануэля подведет самоуверенность.

Садио Мане, 31 год, вингер

Мане хвалили за скромность, но он ударил по лицу Сане. Лерой оскорблял напарника, но Садио неправ. Импульсивным решением сенегалец подорвал авторитет Тухеля. Не успел тренер приехать, а игроки уже дерутся. Также Мане провел неубедительный сезон, у него всего 12 голов и 6 ассистов в 38 матчах. Тухель готов отпустить игрока, шейхи из Саудовской Аравии ведут торги, а деньги пригодятся «Баварии» для подписания Кейна. Мане хочет остаться, и это повод для конфликта.

Леон Горецка, 28 лет, хавбек

Тухель на днях раскритиковал Леона за прошлый сезон. Учитывая статус, игрок может вспылить после жестких заявлений тренера. Леон боец, настраивается сражаться за место в основе, но в Мюнхене все в курсе о непростых отношениях игрока и Тухеля. Развязкой может стать как прощание с хавбеком, ведь подписали Лаймера, ведут Тчуамени и есть Гравенберх, так и конфликт, если Леон останется на скамейке.

Матийс де Лигт, 23 года, защитник

Кима из «Наполи» взяли, чтобы заменить Упамекано. Если француз хочет остаться в основе сборной, то подыщет новый клуб. Упамекано вряд ли конфликтный, а вот де Лигт за словом в карман не лезет. Матийс будет огрызаться, как в «Ювентусе», если Тухеля подведут нервы. Пока нет Нойера, справа ждут Уокера и могут потерять слева Дэвиса. С таким количеством перемен в защите возможны ошибки де Лигта. Тогда будут ссоры.

Сане, Гнабри, Гравенберх и Мюллер без труда найдут личный повод сцепиться с Тухелем. «Бавария» неслучайно так часто неудачно завершала походы в финалы Лиги чемпионов. У них много распрей, а самым ярким был конфликт между Каном, Салихамиджичем и Нагельсманном. В результате в клубе не осталось никого из тройки.