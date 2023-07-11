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Анчелотти обвиняют в неуплате налогов

вчера, 22:57

Главного тренера «Реала» Карло Анчелотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По информации El Mundo, суд считает, что специалист не задекларировал сумму в размере 400 тысяч евро, полученную за использование имиджевых прав в 2014 году. Отмечается, что наставник признал этот факт, утверждая, что в то время не получил должной консультации по вопросу налогов. Анчелотти тогда задекларировал зарплату за сезон 2013/14 в размере 5,8 млн евро. В то же время суд признал невиновным тренера в налоговом правонарушении, относящемуся к 2015 году.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 05:38
Для испанского суда - "имидж ни что - налоги всё!")
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 01:33
Вот бессовестный!
Futurista
Futurista
вчера в 23:45
5 сольдо за буратину забыл заплатить...
ABir
ABir
вчера в 23:34
Получать такие деньжищи и все же не платить налоги. Ситуация напоминает Шуру Балахонова. из Золотого теленка в эпизоде с карманной коржей в автобусе.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:26
Думаю, так и есть, что его юристы просто не доглядели, Карло никогда не получал космических зарплат, в Мадриде он получал 6 миллионов, в то время, как Симеоне - 40.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:03
Чем богаче люди, тем больше они жалеют денег...
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