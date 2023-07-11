Анчелотти обвиняют в неуплате налогов

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вчера, 22:57

Главного тренера «Реала» обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

По информации El Mundo, суд считает, что специалист не задекларировал сумму в размере 400 тысяч евро, полученную за использование имиджевых прав в 2014 году. Отмечается, что наставник признал этот факт, утверждая, что в то время не получил должной консультации по вопросу налогов. Анчелотти тогда задекларировал зарплату за сезон 2013/14 в размере 5,8 млн евро. В то же время суд признал невиновным тренера в налоговом правонарушении, относящемуся к 2015 году.