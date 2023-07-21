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Агент Раконьяца высказался о будущем своего подопечного

сегодня, 13:08

Агент Игор Глушевич, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Марко Раконьяца, рассказал, что клуб хочет избавиться от игрока.

Это «Локомотив» хочет отдать Марко в аренду или продать его. Это не желание самого футболиста. Поэтому Марко Раконьяц покинет «Локомотив». Ведь молодому игроку нужны игровые минуты. В ближайшие дни мы узнаем больше деталей.

Раконьяц пришёл в «Локомотив» в июле 2022 года за 2,5 миллиона евро. В феврале 2023 года черногорец перешёл в «Црвену Звезду» на правах аренды. За сербский клуб 23-летний игрок сыграл 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Портал Transfermarkt оценивает Раконьяца в 1,5 миллиона евро.

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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 13:24
Не прижился Марко в Локомотиве !
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