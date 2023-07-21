У «Динамо» возникли проблемы с оплатой трансфера Чавеса

1689922320

сегодня, 09:52

С переходом полузащитника «Пачуки» в «Динамо» возникли трудности.

Сообщается, что стороны уже согласовали переход мексиканского хавбека, он мог прибыть в Россию в ближайшие выходные. Однако у московского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера в связи с санкциями против российских банков. Теперь «бело-голубым» предстоит искать альтернативный вариант перевода средств. Если решение не будет найдено, то сделка может сорваться.

Летом прошлого года у «Динамо» также возникли сложности с оплатой трансфера защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, в итоге переход не состоялся.