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У «Динамо» возникли проблемы с оплатой трансфера Чавеса

сегодня, 09:52

С переходом полузащитника «Пачуки» Луиса Чавеса в «Динамо» возникли трудности.

Сообщается, что стороны уже согласовали переход мексиканского хавбека, он мог прибыть в Россию в ближайшие выходные. Однако у московского клуба возникли проблемы с оплатой трансфера в связи с санкциями против российских банков. Теперь «бело-голубым» предстоит искать альтернативный вариант перевода средств. Если решение не будет найдено, то сделка может сорваться.

Летом прошлого года у «Динамо» также возникли сложности с оплатой трансфера защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса, в итоге переход не состоялся.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:19
Чушь какая то....
Придумать белорусские креветки и пармезан ума хватило...а элементарный перевод денег не хватает??
Смех....
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 10:13
ВТБ давно под санкциями, это всем известно кроме руководства Динамо? Прежде чем затевать разговоры про покупку, надо было решить этот очень непростой вопрос. ЦСКА за Влашича из за санкций 2 года не может деньги получить
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:11
Как же задрали всех этих санкции...
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:10
Вот проблема!!! Клетчатый мешок "Челночник",командировочное удостоверение и билет Москва-Тибилиси(Гырузия)-Далее везде.
lotsman
lotsman
сегодня в 10:01
Динамовцы сегодня открывают начало очередного чемпионата. Удачи!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 09:59
Наличные ещё никто не отменял...
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:54
Санкции всем мешают - это точно.
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