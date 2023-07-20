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«Зенит» может получить бразильского нападающего в обмен на Вендела

сегодня, 21:25

«Зенит» имеет шансы обменять полузащитника Вендела на нападающего «Фламенго» Педро Абреу.

Отмечается, что «сине-бело-голубые» хотят подписать нападающего, но они сомневаются в Педро, поскольку он почти не играл за пределами Бразилии. Ранее футболист выступал в Италии.

Коллектив из Рио-де-Жанейро также не особо хочет менять Абреу на Вендела, но готов отдать Габриэля Барбосу в рамках этой сделки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в этом нападающем. Клубы продолжают общение.

Педро забил 90 голов и отдал 23 голевые передачи в 193 матчах за «Фламенго».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 23:21
Какая-то серая комбинация
протон
протон
сегодня в 22:34
Шило на мыло?
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 22:23
Два педры в одном клубе-это Бразилия.Или "Зенит"...
Гость
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