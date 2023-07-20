«Зенит» может получить бразильского нападающего в обмен на Вендела

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сегодня, 21:25

«Зенит» имеет шансы обменять полузащитника на нападающего «Фламенго» .

Отмечается, что «сине-бело-голубые» хотят подписать нападающего, но они сомневаются в Педро, поскольку он почти не играл за пределами Бразилии. Ранее футболист выступал в Италии.

Коллектив из Рио-де-Жанейро также не особо хочет менять Абреу на Вендела, но готов отдать в рамках этой сделки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в этом нападающем. Клубы продолжают общение.

Педро забил 90 голов и отдал 23 голевые передачи в 193 матчах за «Фламенго».