«Зенит» может получить бразильского нападающего в обмен на Вендела

«Зенит» имеет шансы обменять полузащитника Вендела на нападающего «Фламенго» Педро Абреу.
Отмечается, что «сине-бело-голубые» хотят подписать нападающего, но они сомневаются в Педро, поскольку он почти не играл за пределами Бразилии. Ранее футболист выступал в Италии.
Коллектив из Рио-де-Жанейро также не особо хочет менять Абреу на Вендела, но готов отдать Габриэля Барбосу в рамках этой сделки. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак не заинтересован в этом нападающем. Клубы продолжают общение.
Педро забил 90 голов и отдал 23 голевые передачи в 193 матчах за «Фламенго».