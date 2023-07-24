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Малком может вернуться в «Зенит» после окончания контракта с «Аль-Хилялем»

сегодня, 12:53

Нападающий Малком может вернуться в «Зенит», когда его контракт с «Аль-Хилялем» закончится.

По данным источника, футболист заключил с питерским клубом джентльменское соглашение, по которому он может вернуться в состав «Зенита» после истечения срока контракта с саудовским клубом.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:12
с одним зенитовским новичком надо проконсультироваться !
большой спец по джентельменским этим штукам ...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 13:12
Ну, что за детский сад и извращённая психика у этих непонятных источников?!
Малком переходит из Зенита в «Аль-Хиляль» без всяких обязательств, это полноценный трансфер.
Что такое "джентльменское соглашение" по которому он может вернуться в состав «Зенита» после истечения срока контракта с саудовским клубом?

Ему просто сказали, что он может вернутся вот и всё, ну может даже сам Малком как поклонник Боярского сказал «Я обязательно вернусь».
Но это не более как любезности, но ни как не "джентльменское соглашение".


Может быть Малкому предложат больше и он окажется в другом клубе, а может он деградирует и тогда зачем он нужен будет.
А что такое "джентльменское соглашение"? Какие доводы может предъявить Малком или Зенит когда время настанет?

Зачем вообще писать полную чушь про какие то непонятные "джентльменские соглашение", когда все понимают, что это бред сивой кобылы.

Но больше всего жалко тех, кто верит в подобную чепуху. В этом я обиделся глядя как много кто верил в Марио и ЦСКА.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:10
Вернется в ЦСКА 😁
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:02
Выражение "джентельменское соглашение" последнее время несколько напрягает.)
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