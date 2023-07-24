Малком может вернуться в «Зенит» после окончания контракта с «Аль-Хилялем»

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сегодня, 12:53

Нападающий может вернуться в «Зенит», когда его контракт с «Аль-Хилялем» закончится.

По данным источника, футболист заключил с питерским клубом джентльменское соглашение, по которому он может вернуться в состав «Зенита» после истечения срока контракта с саудовским клубом.