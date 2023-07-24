Чилийский нападающий близок к переходу в ЦСКА

Нападающий «Леона» Виктор Давилья продолжит карьеру в РПЛ.
По данным источника, футболист выкупит контракт с мексиканским клубом за 5 млн евро, чтобы перейти в ЦСКА.
Нападающий «Леона» Виктор Давилья продолжит карьеру в РПЛ.
По данным источника, футболист выкупит контракт с мексиканским клубом за 5 млн евро, чтобы перейти в ЦСКА.
Какие-то мутные схемы проворачиваются. В чём подвох-то?
Какие-то мутные схемы проворачиваются. В чём подвох-то?
Ну учитывая падение уровня чемпионата, может и сильный будет футболист
Ну учитывая падение уровня чемпионата, может и сильный будет футболист