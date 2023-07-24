Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Чилийский нападающий близок к переходу в ЦСКА

Сортировать
Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:58
Это зашифрованный Давид Вилья))
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:44
Ни какого подвоха. Проблема в том, что наши банки отключены от международной платёжной системы Свифт. Поэтому футболист сам платит, а ЦСКА ему эти деньги возвращает.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:40
    lotsman
    lotsman ответ КЭТиК (раскрыть)
    сегодня в 09:36, ред.
    А сейчас с европейцами контракт заключить практически невозможно. А латинцы поняли, что РПЛ хороший трамплин для прыжка в Европу. Из Европы может быть только бегло уголовника, какого нибудь, типа Промеса, можно подписать.)
    CSKA2012
    CSKA2012
    сегодня в 09:34
    Ещё 3-4 трансфера нужно по мимо этого
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath
    сегодня в 09:22
    Не бедствует Витюха, раз сам контракт выкупает. Но опять же, он только близок к переходу... Как бы не отдалился в очередной раз очередной потенциальный легионер.
    Сварожич
    Сварожич
    сегодня в 09:16
    Посмотрим на Виктора, если перейдет в стан армейцев
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 09:14
    Похоже ЦСКА для усиления рассматривает только южноамериканцев.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    сегодня в 09:11
    о Витёк добро пожаловать)
    Ну учитывая падение уровня чемпионата, может и сильный будет футболист
    shlomo2
    shlomo2
    сегодня в 09:10
    Очень напрягает слово "близок".... опять может быть как всегда мимо.
    drug01
    drug01
    сегодня в 09:08
    Надо скорее совершать сделку, время усилить игру
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 09:08
    Ох уж эти Наташи в ЦСКА).
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 08:39
    Похвально стремление Виктора, тем более сам выкупает контракт.
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     