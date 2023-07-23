Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с Рожерио

вчера, 23:56

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался о ситуации с переговорами по переходу защитника «Сассуоло» Рожерио в московский клуб.

Агент сказал, что «Сассуоло» не продал игрока из-за конфликта на Украине? Мне сложно комментировать слова агента, и что он имел в виду, что хотел этим сказать. Мы действительно рассматриваем этого игрока и ведём переговоры, но на данный момент они закончены. Нет ли у меня ощущения, что в истории с Рожерио «Сассуоло» просто выбивает больше денег? Я не исключаю такой возможности. Но в данном случае мне сложно комментировать, что в голове у человека. У нас было понимание, что мы близки к договорённости.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Оздоев может перейти в один из московских клубов
Вчера, 22:12
СлухиЗащитник «Динамо» Сазонов может перейти в «Лион»
Вчера, 20:59
Слухи«Аякс» сделает улучшенное предложение по Захаряну
Вчера, 19:52
Агент защитника ЦСКА Виллиана подтвердил интерес «Фенербахче» к игроку
Вчера, 17:58
Слухи«Севилья» претендует на подписание Захаряна
Вчера, 17:34
Слухи«Лацио» может заплатить 15 млн евро за трансфер Захаряна
Вчера, 16:46
Все комментарии
Futurista
Futurista
сегодня в 00:56, ред.
Такие Сассуолы в Спартаке не нужны...
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:21
Действительно сказал много, но не сказал не чего конкретного - профессионапьный сленг чиновника.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:06
Малышев слишком многословен.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 