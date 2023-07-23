Гендиректор «Спартака» прокомментировал ситуацию с Рожерио

Генеральный директор «Спартака» высказался о ситуации с переговорами по переходу защитника «Сассуоло» в московский клуб.

Агент сказал, что «Сассуоло» не продал игрока из-за конфликта на Украине? Мне сложно комментировать слова агента, и что он имел в виду, что хотел этим сказать. Мы действительно рассматриваем этого игрока и ведём переговоры, но на данный момент они закончены. Нет ли у меня ощущения, что в истории с Рожерио «Сассуоло» просто выбивает больше денег? Я не исключаю такой возможности. Но в данном случае мне сложно комментировать, что в голове у человека. У нас было понимание, что мы близки к договорённости.