Захарян может сыграть в Лиге чемпионов. «Лацио» готов заплатить 15 миллионов евро

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сегодня, 10:07

Срыв этого трансфера навредит российскому футболу.

Пора увидеть успех российского таланта в Лиге чемпионов. И у «Динамо» немного вариантов. Или отдают Захаряна за 12-15 миллионов евро сейчас, или футболист останется, но зимой заключит предварительное соглашение с зарубежным клубом. Тогда через год москвичи потеряют его бесплатно. В условиях привычного рынка юный хавбек мог продлить соглашение с «Динамо», чтобы клуб получил больше денег. Но в том мире москвичи в прошлом сезоне сыграли бы в Лиге Европы.

Без еврокубковой рекламы и возможности показать себя в официальных матчах сборной атакующему хавбеку надо думать о своей карьере. Важно быстро попасть в топ-5, как удалось Кварацхелии. «Фейеноорд» давал «Динамо» слишком мало денег за переход Захаряна, но для «Лацио» 10-12 миллионов евро, не считая бонусов, это небольшая плата за настолько талантливого и молодого футболиста. Спортивный директор римлян Фабиани жалуется на ценник от «Динамо», но итальянцы настаивают, что переговоры в финальной фазе.

Год назад подбирали для Захаряна клубы в элитных лигах. В списке сразу за «Боруссией» Д, где умеют готовить талантливых молодых игроков, шел именно «Лацио». В тройке была «Севилья», которая проявляет интерес, но у испанской команды нет денег. Клубы Примеры, кроме «Реала», приостановили трансферную деятельность из-за старых долгов. «Лацио» отдал Милинковича-Савича в Саудовскую Аравию за 40 миллионов евро, передал ветерана и центрального защитника Ачерби в «Интер», ждёт заманчивое предложение по плеймейкеру Луису Альберто.

Деньги на новичков у «Лацио» есть. Захарян для них не слишком дорогой, как для «Аякса». Давайте разберемся, куда может попасть Арсен.

Форма «Лацио»

Вице-чемпионы Италии сыграют в Лиге чемпионов всего третий раз за 16 лет. Хотя отрыв «Наполи» в Серии А был огромным, римляне законно обошли «Интер» и «Милан», полуфиналистов ЛЧ . Даже если добавить десять пунктов «Ювентусу» — размер наказания за финансовые махинации руководства клуба, то «Лацио» останется вторым в таблице. Поражения команды разбросаны по сезону. Допустили ошибку в Лиге Европы, ведь не вышли из группы. Не прошли «Ювентус» в Кубке Италии, где раньше побеждали. Но благодаря путевке в ЛЧ сезон можно назвать удачным.

Главный тренер

Сарри – бывший банкир, который долго был на тренерской периферии, лишь в зрелом возрасте получил признание. Бывший тренер «Наполи» — системный специалист. Команда из Неаполя, хотя Сарри уехал пять лет назад, до сих пор использует некоторые его тактические уловки. Тренеры одалживают друг у друга идеи, у Маурицио немало наработок для стандартов и выхода в атаку флангами. Сарри не успел за два сезона превратить «Лацио» в свою классическую команду, ведь есть наследие Симоне Индзаги, тоже тренера с узнаваемым почерком. Но «орлы» оказались успешнее многих сильных команд из Италии. Захарян может оказаться любимчиком Сарри, ведь Маурицио нужен в команде юный талант, человека для этой архетипной роли не хватает.

Новые напарники

Милинкович-Савич не поддержит попытки Захаряна создать голы в составе «Лацио». Но если в атаке будут Кастельянос и Иммобиле, то без адресатов Арсен не останется. Захаряна зовут к опытным напарникам. Пусть вингер Маттиа Дзакканьи немного поиграл на самом высоком уровне, ведь недавно выступал за «Верону», но это тоже очень ловкий футболист, что отметил даже наставник сборной Италии Роберто Манчини. В центре поля у «Лацио» 31-летний уругваец Весино. Недавно подписали Кастельяноса, автора покера в ворота «Реала». Добавляют козырей в атаку, а заодно допускают уход Андерсона и Альберто. Плюс легендарному испанцу Педро через несколько дней исполнится 36 лет, подумывает о завершении карьеры через год. У «Лацио» сейчас состав, с которым можно воевать за выход в плей-офф Лиги чемпионов, если не подведет защита.

Конкуренты

Универсальность работает на Захаряна, ему совсем не обязательно играть в тройке атаки. Зато может заменить Луиса Альберто в зоне перед штрафной площадью. У тридцатилетнего испанца есть удачные поединки за «Лацио». В концовке прошлого сезона был в основе и помогал команде умными передачами. Вот только прошлой зимой говорили о конфликте футболиста с Сарри, а трансферной саге Альберто много лет. Хотя контракт у футболиста до лета 2025-го года, плеймейкер не скрывал желание уйти. Если не найдет клуб в Ла Лиге, то может оказаться в Саудовской Аравии. Про Андерсона и Иммобиле бродят похожие слухи. А если не уйдут форварды, то Захарян займет место в тройке полузащиты, куда сватают не только аргентинца Паредеса, бывшего игрока «Зенита». В нападение «Лацио» на левый фланг Арсену попасть будет сложнее, но в команде знают о планах известных возрастных игроков, им нужно усиление с прицелом на будущее.

Амбиции клуба

Президент «орлов» Лотито давно мечтает завоевать Скудетто. Помним, что даже тренер Спаллетти – рекордсмен Серии А по проведенным матчам среди тренеров, лишь этой весной выиграл заветный трофей. Наставнику Сарри 64 года, ему тоже некуда откладывать цель удивить всю Италию. Почти у всех клубов Серии А большие финансовые проблемы. Проигранные финалы еврокубков ситуацию не изменили. «Лацио» устроили хитрее, у них долги чуть ниже. Лидеры «орлов» настраиваются пошуметь в Лиге чемпионов. Захаряну будет интересно в чемпионате Италии, где играет Миранчук. Кстати, Алексей тоже ищет новый клуб.

В жизни Захаряна появится то, с чем пока слабо знаком – конкуренция, но ему всего двадцать лет. Может потратить один сезон на знакомство с элитной лигой и стилем «Лацио». Спокойно поищет оптимальную позицию в схемах Сарри. Тренер мечтает найти второго Кварацхелию не по амплуа, а по смыслу. То есть молодого трикстера, который помогает умно выйти в атаку. Даже парочки удачных матчей Захаряна в Лиге чемпионов хватит, чтобы «Лацио» стал первым и не последним его знаменитым клубом в западных лигах.