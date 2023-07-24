«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер защитника «Тоттенхэма»

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в «Спартак».
По данным источника, московский клуб предложил «шпорам» за трансфер футболиста 12 млн евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.
«Спартак» настроен оптимистично в отношении потенциального перехода Санчеса.
Гладиатор здоровый!
Гладиатор здоровый!
Сколько уже таких новостей было. А по факту один выбрал Зенит, второго из-за "Украины" не отпустили...
Сколько уже таких новостей было. А по факту один выбрал Зенит, второго из-за "Украины" не отпустили...