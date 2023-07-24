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«Спартак» предложил 12 млн евро за трансфер защитника «Тоттенхэма»

сегодня, 15:54

Защитник «Тоттенхэма» Давинсон Санчес может перейти в «Спартак».

По данным источника, московский клуб предложил «шпорам» за трансфер футболиста 12 млн евро. Переговоры находятся на продвинутой стадии.

«Спартак» настроен оптимистично в отношении потенциального перехода Санчеса.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:11
Надоть брать!
Гладиатор здоровый!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:10
Не там Спартак игроков ищет.
makkie
makkie
сегодня в 16:07
Пока не будет фотографии Малышева и Санчеса с футболкой Спартака - не поверю)
Сколько уже таких новостей было. А по факту один выбрал Зенит, второго из-за "Украины" не отпустили...
Сварожич
Сварожич
сегодня в 15:56
Что то меня гложут сомнения, что шпоры его отдадут в Россию.
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