«Лацио» заплатит за трансфер Захаряна 10 млн евро плюс бонусы

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».
По данным источника, римский клуб согласовал трансфер футболиста.
За переход Захаряна «Лацио» заплатит 10 млн евро и ещё 4 млн евро в качестве бонусов.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».
По данным источника, римский клуб согласовал трансфер футболиста.
За переход Захаряна «Лацио» заплатит 10 млн евро и ещё 4 млн евро в качестве бонусов.
Продавать? Вам легко говорить. А вот ДИНАМО, с уходом этого парня- теряет многое, и прежде всего- конструктив в атаке...
Продавать? Вам легко говорить. А вот ДИНАМО, с уходом этого парня- теряет многое, и прежде всего- конструктив в атаке...
И все-таки, жаль его терять. Не представляю, кто его заменит, когда, итак играть некому. Впрочем- это уже совсем другая история...
И все-таки, жаль его терять. Не представляю, кто его заменит, когда, итак играть некому. Впрочем- это уже совсем другая история...
Если не ошибаюсь Лацио параллельно рассматривал вариант Камада и на мой взгляд рн по всем статьям, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент...хотя скорее всего японец, имеет хорошее предложение от другого клуба, иначе бы итальянцы даже не запаривались со сложным вариантом из России...
Ну а так что, бедный агент,.... второй год мучается, не может никак его сбагрить. За год на наверное 200 статей об "интересе", кого то....Сейчас, что бы Фейеноорд, хотя бы за 8 "забрал", сделал вброс о Лацио за 12 !!!!!! Но никто его не купит, он "затух",а должен феерить на поле, чтобы им заинтересовались. Европейские клубы "смотрят на игру", а не читают хвалебные статьи....
Пи.Си. Арсен, если перейдешь в Лацио и будешь во Флоренции, там есть легендарная скамейка на которой жил целый год Сашка Кокорин....Только зайди в один бар в Москве, возьми с собой легендарный стул, ну так на всякий
Если не ошибаюсь Лацио параллельно рассматривал вариант Камада и на мой взгляд рн по всем статьям, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент...хотя скорее всего японец, имеет хорошее предложение от другого клуба, иначе бы итальянцы даже не запаривались со сложным вариантом из России...
Ну а так что, бедный агент,.... второй год мучается, не может никак его сбагрить. За год на наверное 200 статей об "интересе", кого то....Сейчас, что бы Фейеноорд, хотя бы за 8 "забрал", сделал вброс о Лацио за 12 !!!!!! Но никто его не купит, он "затух",а должен феерить на поле, чтобы им заинтересовались. Европейские клубы "смотрят на игру", а не читают хвалебные статьи....
Пи.Си. Арсен, если перейдешь в Лацио и будешь во Флоренции, там есть легендарная скамейка на которой жил целый год Сашка Кокорин....Только зайди в один бар в Москве, возьми с собой легендарный стул, ну так на всякий