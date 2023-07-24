«Лацио» заплатит за трансфер Захаряна 10 млн евро плюс бонусы

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сегодня, 14:00

Полузащитник «Динамо» близок к переходу в «Лацио».

По данным источника, римский клуб согласовал трансфер футболиста.

За переход Захаряна «Лацио» заплатит 10 млн евро и ещё 4 млн евро в качестве бонусов.