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«Лацио» заплатит за трансфер Захаряна 10 млн евро плюс бонусы

сегодня, 14:00

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян близок к переходу в «Лацио».

По данным источника, римский клуб согласовал трансфер футболиста.

За переход Захаряна «Лацио» заплатит 10 млн евро и ещё 4 млн евро в качестве бонусов.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 14:42
Доброго Здоровья!
Продавать? Вам легко говорить. А вот ДИНАМО, с уходом этого парня- теряет многое, и прежде всего- конструктив в атаке...
Capral
Capral
сегодня в 14:40
И все-таки, это похоже на правду... Ну что же, жаль терять способного футболиста, тем более, замены ему нет. 10млн., ну, как-то многовато, не тянет он сейчас на такие деньги. Возможно, впишется в итальянский футбол, почувствует снова вкус к футболу и оживёт. Ладно, подождем еще немного, пока сделка войдет в силу тогда и проводим парня в Италию- со всеми Почестями.

И все-таки, жаль его терять. Не представляю, кто его заменит, когда, итак играть некому. Впрочем- это уже совсем другая история...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 14:29
Если это правда а не крякающая уточка, нужно продавать...

Если не ошибаюсь Лацио параллельно рассматривал вариант Камада и на мой взгляд рн по всем статьям, выглядит лучшим вариантом - голы, передачи, опыт в Европе, свободный агент...хотя скорее всего японец, имеет хорошее предложение от другого клуба, иначе бы итальянцы даже не запаривались со сложным вариантом из России...

Ну а так что, бедный агент,.... второй год мучается, не может никак его сбагрить. За год на наверное 200 статей об "интересе", кого то....Сейчас, что бы Фейеноорд, хотя бы за 8 "забрал", сделал вброс о Лацио за 12 !!!!!! Но никто его не купит, он "затух",а должен феерить на поле, чтобы им заинтересовались. Европейские клубы "смотрят на игру", а не читают хвалебные статьи....

Пи.Си. Арсен, если перейдешь в Лацио и будешь во Флоренции, там есть легендарная скамейка на которой жил целый год Сашка Кокорин....Только зайди в один бар в Москве, возьми с собой легендарный стул, ну так на всякий
Гость
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