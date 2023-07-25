«Манчестер Сити» представил третий комплект формы на сезон 2023/2024

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сегодня, 13:19

«Манчестер Сити» и PUMA представили третий комплект формы на сезон 2023/2024, призванный воплотить пульсирующую жизнь и динамизм Манчестера. Презентация нового комплекта состоялась в Токио в рамках предсезонного турне «горожан».

Третий комплект футбольной формы на новый сезон — это воплощение зажигательного стиля игры «Манчестер Сити» и захватывающей атмосферы, которая царит на каждом матче. В дизайне футболки использован рисунок в виде электрических искр, а также неоново-розовые варианты эмблемы клуба и логотипов партнёров.

Для запуска нового третьего комплекта PUMA и «Манчестер Сити» объединили футбол с японской культурой, сняв видео с игроками в знаменитом токийском зале Кабуки и с моделями в ключевых местах Токио во время предсезонного турне команды по Азии.

В новом комплекте англичане впервые сыграют в среду, 26 июля, на Национальном стадионе Японии в матче с мюнхенской «Баварией».

В этих футболках реализованы самые современные технологии, обеспечивающие оптимальную производительность и комфорт на поле. Созданный из ткани ULTRAWEAVE, комплект отличается структурированной конструкцией с 4-сторонней растяжимостью, которая снижает вес и трение, позволяя игрокам двигаться свободно и комфортно. Технология dryCELL, интегрированная в ткань, предназначена для защиты тела от пота. Футболки изготовлены из 100% переработанных материалов, за исключением отделки и декоративных элементов.