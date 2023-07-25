Паулинью вряд ли перейдёт в ЦСКА

Вероятность перехода нападающего «Спортинга» Паулинью в ЦСКА крайне мала. Об этом заявил его агент Фернандо Мейра.
В минувшем сезоне Паулинью провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач.
Контракт 30-летнего игрока со «Спортингом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 6,5 миллиона евро.
в какую нибудь Аталанту или Ньюкасл вполне
в какую нибудь Аталанту или Ньюкасл вполне
какое ЦСКА
тут амбиции посерьезнее
какое ЦСКА
тут амбиции посерьезнее