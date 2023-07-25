Паулинью вряд ли перейдёт в ЦСКА

1690293477

сегодня, 16:57

Вероятность перехода нападающего «Спортинга» в ЦСКА крайне мала. Об этом заявил его агент Фернандо Мейра.

В минувшем сезоне Паулинью провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач.

Контракт 30-летнего игрока со «Спортингом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 6,5 миллиона евро.