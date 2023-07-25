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Паулинью вряд ли перейдёт в ЦСКА

сегодня, 16:57

Вероятность перехода нападающего «Спортинга» Паулинью в ЦСКА крайне мала. Об этом заявил его агент Фернандо Мейра.

В минувшем сезоне Паулинью провёл 38 матчей во всех турнирах, забил 15 мячей и отдал 12 голевых передач.

Контракт 30-летнего игрока со «Спортингом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает португальца в 6,5 миллиона евро.

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Все комментарии
adekvat
adekvat ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 17:58
В Португалии это не много. В чемпионате забивал командам про которые я почти ине слышал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 17:53
Это точно,навряд ли он захочет в Россию!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:53
Об этом знел не только агент !))
Василий 50
Василий 50
сегодня в 17:25
А что, слухи отправили его в ЦСКА?
FenixSL
FenixSL ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 17:23
да зачем МС
в какую нибудь Аталанту или Ньюкасл вполне
Напрасный труд
Напрасный труд ответ FenixSL (раскрыть)
сегодня в 17:21, ред.
Неужели в МС,в тридцать-то лет? Теперь один интерес-деньги.Остальное-политика.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 17:21
Маладой исчо.
lotsman
lotsman
сегодня в 17:03
А что, ЦСКА претендовал на него?
FenixSL
FenixSL
сегодня в 17:03
27 результативных действий в 38 матчах
какое ЦСКА
тут амбиции посерьезнее
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:02
    Гость
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