Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Кубок 2023/2024

«Ростов» минимально переиграл «Рубин» в Кубке России

сегодня, 22:46
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 0Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)РубинМатч завершен

«Ростов» выиграл у «Рубина» в матче Кубка России (1:0).

Гол забил Иван Комаров на 60-й минуте.

После этой встречи южане идут на 2-м месте группы В (3 очка), казанцы замыкают таблицу (0 баллов).

В другом поединке квартета «Локомотив» переиграл «Урал».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Балтика» одолела «Крылья Советов» в поединке Кубка России
Сегодня, 20:32
«Сочи» переиграл «Факел» в Кубке России
Сегодня, 20:28
ЦСКА в большинстве разгромил «Оренбург» в матче Кубка России
Сегодня, 18:13
Хет-трик Ришарлисона помог «Тоттенхэму» разгромить сингапурскую команду
Сегодня, 16:45
«Манчестер Сити» обыграл «Баварию» в контрольном матче
Сегодня, 15:22
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Рексхэму» в товарищеском матче
Сегодня, 09:11
Сортировать
Все комментарии
Пепс
Пепс
сегодня в 23:00
Ростову подвезло в первом. Пару моментов решили сантиметры.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 22:54
Ну, не ожидал такого от Рубина - думаю, в этом сезоне будут в 8-ке.
Ростов сегодня очень понравился молодежью: прям невооруженным глазом видна жажда играть - и они стараются! Гол просто красавец!
Южных соседей с очередной победой! Удачи и дальше вам!
sova147
sova147
сегодня в 22:53
Побольше бы таких голов! Приятно смотреть футбол....
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 22:50
С победой. И Ростов, и Рубин понравились сегодня. Хорошая игра
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:48
Всех кто за Ростов с победой!
Рубин две игры подряд с хорошим футболом!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 