«Ростов» минимально переиграл «Рубин» в Кубке России

«Ростов» выиграл у «Рубина» в матче Кубка России (1:0).
Гол забил Иван Комаров на 60-й минуте.
После этой встречи южане идут на 2-м месте группы В (3 очка), казанцы замыкают таблицу (0 баллов).
В другом поединке квартета «Локомотив» переиграл «Урал».
Ростов сегодня очень понравился молодежью: прям невооруженным глазом видна жажда играть - и они стараются! Гол просто красавец!
Южных соседей с очередной победой! Удачи и дальше вам!
Ростов сегодня очень понравился молодежью: прям невооруженным глазом видна жажда играть - и они стараются! Гол просто красавец!
Южных соседей с очередной победой! Удачи и дальше вам!
Рубин две игры подряд с хорошим футболом!
Рубин две игры подряд с хорошим футболом!