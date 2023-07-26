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«Балтика» одолела «Крылья Советов» в поединке Кубка России

сегодня, 20:32
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)2 : 3Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)БалтикаМатч завершен

«Крылья Советов» уступили «Балтике» в матче Кубка России (2:3).

Владимир Хубулов открыл счет на 10-й минуте. Роберто Фернандес забил ответный гол на 56-й. На 70-й Анджело Энрикес вывел гостей вперед, а затем отличился Максим Кузьмин на 74-й. Итоговый счет установил на 89-й минуте Гленн Бейл.

После встречи «Крылья Советов» идут на 3-м месте квартета С (0 очков), «Балтика» расположилась на 2-й строчке (3 балла).

В другом поединке квартета «Зенит» обыграл «Ахмат».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 21:39
Крылья начали не так как хотели.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:20
Молодцы Балтика. С победой Калининград!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 21:10
«Балтика» одолела «Крылья Советов» в поединке Кубка России .
Мои поздравления болельщикам Балтики с волевой Победой !
Но если честно то болел за Крылья Советов и главного тренера Игоря Осинькина . Но произошло то, что произошло . Вообщем то очень равная игра ,да и статистика матча тому яркое подтверждение . С переменным успехом действовали команды, матч разделился на короткие отрезки в которых владение мячом и инициативой переходили от одной команды к другой . Но а в общем у команды хозяев поля сегодня было больше индивидуальных ошибок , что и привело к такому исходу , где гостевая команда и выиграла этот матч с разницей в один забитый мяч . Не думаю что этот матч как-то сможет повлиять на дальнейшее развитие для обеих команд . Это всего лишь один матч в кубке России. Основные действия будут в чемпионате РПЛ , где и сосредоточиться борьба этих команд . Так что , как говорится, всё только начинается !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:02
Можно поздравить Балтику с победой!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 20:55
Ещё один отличился). Прямо везёт то как главному конюху!).
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 20:50
Нежджанчик.Но КС-большие клоуны,конечно!
North West
North West
сегодня в 20:45
Психологически очень важная победа!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:44
Балтийцы одержали волевую... Молодцы....
Варвар7
Варвар7
сегодня в 20:43
Поздравляю "Балду" с волевой победой!!! Но не каких иллюзий быть не должно! Как дальше пойдут дела у Балтики покажет только время!
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