«Балтика» одолела «Крылья Советов» в поединке Кубка России .

«Крылья Советов» уступили «Балтике» в матче Кубка России (2:3).
Владимир Хубулов открыл счет на 10-й минуте. Роберто Фернандес забил ответный гол на 56-й. На 70-й Анджело Энрикес вывел гостей вперед, а затем отличился Максим Кузьмин на 74-й. Итоговый счет установил на 89-й минуте Гленн Бейл.
После встречи «Крылья Советов» идут на 3-м месте квартета С (0 очков), «Балтика» расположилась на 2-й строчке (3 балла).
В другом поединке квартета «Зенит» обыграл «Ахмат».
Мои поздравления болельщикам Балтики с волевой Победой !
Но если честно то болел за Крылья Советов и главного тренера Игоря Осинькина . Но произошло то, что произошло . Вообщем то очень равная игра ,да и статистика матча тому яркое подтверждение . С переменным успехом действовали команды, матч разделился на короткие отрезки в которых владение мячом и инициативой переходили от одной команды к другой . Но а в общем у команды хозяев поля сегодня было больше индивидуальных ошибок , что и привело к такому исходу , где гостевая команда и выиграла этот матч с разницей в один забитый мяч . Не думаю что этот матч как-то сможет повлиять на дальнейшее развитие для обеих команд . Это всего лишь один матч в кубке России. Основные действия будут в чемпионате РПЛ , где и сосредоточиться борьба этих команд . Так что , как говорится, всё только начинается !
Мои поздравления болельщикам Балтики с волевой Победой !
Но если честно то болел за Крылья Советов и главного тренера Игоря Осинькина . Но произошло то, что произошло . Вообщем то очень равная игра ,да и статистика матча тому яркое подтверждение . С переменным успехом действовали команды, матч разделился на короткие отрезки в которых владение мячом и инициативой переходили от одной команды к другой . Но а в общем у команды хозяев поля сегодня было больше индивидуальных ошибок , что и привело к такому исходу , где гостевая команда и выиграла этот матч с разницей в один забитый мяч . Не думаю что этот матч как-то сможет повлиять на дальнейшее развитие для обеих команд . Это всего лишь один матч в кубке России. Основные действия будут в чемпионате РПЛ , где и сосредоточиться борьба этих команд . Так что , как говорится, всё только начинается !