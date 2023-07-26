«Балтика» одолела «Крылья Советов» в поединке Кубка России .

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сегодня, 20:32

«Крылья Советов» уступили «Балтике» в матче Кубка России (2:3).

Владимир Хубулов открыл счет на 10-й минуте. Роберто Фернандес забил ответный гол на 56-й. На 70-й Анджело Энрикес вывел гостей вперед, а затем отличился Максим Кузьмин на 74-й. Итоговый счет установил на 89-й минуте Гленн Бейл.

После встречи «Крылья Советов» идут на 3-м месте квартета С (0 очков), «Балтика» расположилась на 2-й строчке (3 балла).

В другом поединке квартета «Зенит» обыграл «Ахмат».