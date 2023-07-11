В «Спартаке» отреагировали на информацию об отстранении Промеса

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вчера, 17:59

Глава пресс-службы «Спартака» прокомментировал информацию об отстранении нападающего команды от участия во всех турнирах.

Портал Transfermarkt ранее сообщил, что футболист «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года. В прошлом месяце суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата в 2020 году.