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В «Спартаке» отреагировали на информацию об отстранении Промеса

вчера, 17:59

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об отстранении нападающего команды Квинси Промеса от участия во всех турнирах.

Портал Transfermarkt ранее сообщил, что футболист «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года. В прошлом месяце суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата в 2020 году.

Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону.

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Все комментарии
Mdtrgft3
Mdtrgft3
сегодня в 07:50
Давно пора его в сокамерники к алкашу-наркоману-убийце ефремову !
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ ujbjxp3ja5sk (раскрыть)
сегодня в 06:04
Мне на Промеса, глубоко н.....ь, Вы красиво излагаете на юридическом языке, но забыли о презумпции невиновности, на данный момент по НАРКОТИКАМ, его вина не доказана.
Тот самый чувак
Тот самый чувак ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 05:53
    Тот самый чувак
    Тот самый чувак ответ Димон Булыкин (раскрыть)
    сегодня в 05:49
    Мы для Европы, всегда были дикарями. Хотя мы (дикари) научили их купаться, а не пшикаться духами.
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
    сегодня в 03:16
    Вы конечно извините, но не надо за всю Россию говорить и тем более такими словами как "достояния России".
    России такие как Промес не нужны, о чём и свидетельствует отказ в получении гражданства.
    Таких надо гнать из России, помимо поножовщины он ещё и учувствовал в торговле наркотой, по сути убивал людей.
    rtsw3cu99vzr
    rtsw3cu99vzr ответ ABir (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 00:41
    Это разные вещи... Там чистая политика, а в деле Промеса - уголовщина, совсем не связанная с Россией и, тем более, - со "Спартаком"... Преступная деятельность Промеса - потенциальная опасность и неисправимый вред в том числе и для россиян (для спартаковских фанов и их детей тоже)....
    ujbjxp3ja5sk
    ujbjxp3ja5sk
    вчера в 23:55, ред.
      valt134
      valt134
      вчера в 23:49
      В России (Спартаке) «сидельцы» в авторитете. Вова тому-ГАРАНТ.
      pomor45
      pomor45
      вчера в 22:52
      Уголовник должен сидеть в тюрьме.
      Сп62
      Сп62 ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 22:17, ред.
      У нас президент осуждён МУСом, но ты же не собираешься его выдавать. Вот так-то.
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 21:43
      Промес в тисках европейских санкций, как эта, и под Дамокловым мечом в виде задержания и ареста в других странах уже не будет прежним. Все эти санкции будут давить на его психику, как давит груз в бочке с квашеной капустой. Даже если РФ и РФС встанут грудью на его защиту.
      Futurista
      Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:55
      Ну скрывают...ну разберутся...санкции где?)...а здесь тут как тут...это не политика?...на*ер с пляжа все эти ссуды...
      Capral
      Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:54
      Сразу видно- вы нефутбольный человек. Что значит, какой нам всем толк? В вашем понимании- всё измеряется только деньгами? А то что человек своей игрой дарит радость людям, разве это не праздник? Эх, не советский вы человек, а жаль...
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Futurista (раскрыть)
      вчера в 20:47
      Ну скрывают, потому что от них есть толк, это политика с обеих сторон. Испанские звёзды-футболисты одним своим дыханием печатают миллионы евро, там такие огромные деньги, что они с Испанией уверен, как-то разбираются. А от Промеса то какой нам всем толк? Кроме того, что это просто неплохой по среднеевропейским меркам нападающий Московского Спартака?
      Capral
      Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:43
      Да посадили бы уже и все бы успокоились. Пока все спорят о том, что с ним делать, он давно бы уже отсидел и на свободу вышел.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ XtraDigger (раскрыть)
      вчера в 20:39
      Уважаемый, а вы невнимательны. Я написал, что он родом, т.е. выходец с Суринама. Вся его родня оттуда. Я де не сказал, что он родился в Суринаме. Но и я и все уже привыкли к такому толкованию чужих мыслей почитателями Газпрома. Удачи и в дальнейшем.
      XtraDigger
      XtraDigger ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:32
      Не знал что Амстердам город Суринама. Спасибо что просвятил, учитель географии.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:31
      И это тоже правда. Коко понес наказание, а этот всячески скрывается. Это значит в случае попадания в руки правосудия наказание могут ужесточить, тем более, что дала по наркоте не имеют срока давности
      Futurista
      Futurista ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:30, ред.
      Лондон, скрывающий и не выдающий России террористов, осужденных заочно в России в шоке)...и футболисты-звезды-уголовники недоплатившие налоги испанскому королю тоже...
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:28
      Уточнение принято
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:20, ред.
      Он просто думал, что Квинси родом из Голландии. Не знал, не болеет за Спартак. Простительно) Приставка «афро» здесь имеется ввиду в политкорректном контексте. Так говорят, чтобы темнокожий человек родом из определённой страны не назывался «чёрным» или «негром». Если такой человек родился в России, он будет афророссиянином, в Китае афрокитайцем и так далее.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:14
      Ангел неБесГрешенАнгел неБесГрешен 23 / 240сегодня в 18:20
      Тяжёлые времена приходят для Спартака. Без этого афро-голландца им ничего не светит"
      Квинси Промес родом с Суринама ( Центральная Америка), т.е к Африке мне имеет отношения. Жителю культурной столицы нужно освежить знания географии
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      вчера в 20:13
      Можно, что угодно говорить о Коко, но парень понёс наказание за свой проступок. И сейчас что-то пытается даже доказать самому себе на поле после миллионов издевательств и насмешек, не зря Фиорентина не отдала его Арису, а взяла на свой первый сбор.

      А с Промесом получается полный беспредел)
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 20:11
      Квинси ничто не мешает готовиться к сезону.
      Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1355729/zelenov-dmitriy-spartak 11.07.2023
      Это ответ Спартака. А речь ведь не о запрете на подготовку к сезону, а о запрете на участие в соревнованиях. С другой стороны нам давно САС не указ, у нас свои законы. Поживем увидим. Пока апелляция не подана и не рассмотрена , реальной угрозы его свободе нет. А турниры ? Поживем увидим
      Capral
      Capral ответ Димон Булыкин (раскрыть)
      вчера в 20:10
      А вы знаете какими дикарями являются сами европейцы? Вы же не живете в Европе, поэтому и не знаете. Не хочу говорить на эту тему здесь, но можете мне поверить- здесь тоже своего г...а хватает.
      Если непосредственно про Промеса, то чисто по футбольному- хотелось бы его видеть на поле, а не в заключении, хотя и понимаю, что он виноват.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
      вчера в 20:08
      Не дай бог иметь такое достояние. Похуже Коко будет
      Димон Булыкин
      Димон Булыкин ответ Capral (раскрыть)
      вчера в 20:00
      Скорее такими поступками мы будем казаться в глазах европейских ассоциаций ещё большими дикарями, да и другие конференции не захотят с нами потом иметь дело. Ведь это значит, что можно наворотить дел, а потом уехать в Россию и спокойненько жить и играть дальше… То есть будет размен одного более менее футболиста для Лиги на отношения со всем футбольным миром…
      YVG
      YVG
      вчера в 19:46
      Уголовник должен сидет в тюрьме, а не скрыватся в спартаке.
      Свeтозар
      Свeтозар
      вчера в 19:45
      Но на всякий случай пусть из России не выезжает...:))))
      drug01
      drug01
      вчера в 19:44
      Сколько верёвочке не виться финал будет не на поле....
      Гость
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