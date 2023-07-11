В «Спартаке» отреагировали на информацию об отстранении Промеса

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию об отстранении нападающего команды Квинси Промеса от участия во всех турнирах.
Портал Transfermarkt ранее сообщил, что футболист «отстранён спортивным судом от участия во всех турнирах» с 19 июня 2023 года. В прошлом месяце суд Амстердама приговорил игрока к 1,5 годам тюремного заключения за нападение с ножом на своего двоюродного брата в 2020 году.
Ни о каких решениях спортивных судов по Промесу нам не сообщали. Полагаем, на портале, который это опубликовал, ошибка. Квинси ничто не мешает готовиться к сезону.