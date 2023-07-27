Бывший менеджер «Спартака» оштрафован за допуск фанатов без Fan ID

1690477565

27 июля 2023, 20:06

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора по безопасности «Спартака» Сергея Беседина на 100 000 рублей за пропуск во время матча на стадион «Открытие Банк — Арена» автобуса со зрителями без оформленных Fan ID.

Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.