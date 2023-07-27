Бывший менеджер «Спартака» оштрафован за допуск фанатов без Fan ID

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора по безопасности «Спартака» Сергея Беседина на 100 000 рублей за пропуск во время матча на стадион «Открытие Банк — Арена» автобуса со зрителями без оформленных Fan ID.
Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Также отмечается, что 21 мая 2023 года во время матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Беседин «допустил проезд на территорию стадиона „Открытие Банк — Арена“, на площадь перед входом на трибуну сектора А, автобуса, в котором находилась группа лиц, без проверки наличия у пассажиров автобуса персонифицированной карты на посещение данного спортивного соревнования (Fan ID, карта болельщика)».