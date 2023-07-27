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Бывший менеджер «Спартака» оштрафован за допуск фанатов без Fan ID

27 июля 2023, 20:06

Тушинский суд Москвы оштрафовал бывшего директора по безопасности «Спартака» Сергея Беседина на 100 000 рублей за пропуск во время матча на стадион «Открытие Банк — Арена» автобуса со зрителями без оформленных Fan ID.

Признать Беседина Сергея Сергеевича виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.32 КоАП РФ (нарушение организатором официального спортивного соревнования правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований), и назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Также отмечается, что 21 мая 2023 года во время матча 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1) Беседин «допустил проезд на территорию стадиона „Открытие Банк — Арена“, на площадь перед входом на трибуну сектора А, автобуса, в котором находилась группа лиц, без проверки наличия у пассажиров автобуса персонифицированной карты на посещение данного спортивного соревнования (Fan ID, карта болельщика)».

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Источник: tass.ru
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Сп62
Сп62
28 июля в 10:17
Власти за счёт штрафов будут компенсировать убытки от Fan ID.
Остапчук 67
Остапчук 67
27 июля в 21:39
А запрет на профессию?
Tex
Tex ответ КЭТиК (раскрыть)
27 июля в 21:29
Есть же закон... То, что законы в последние десятилетия в основном антинародные - это другой вопрос, но сам закон вот он, можно ознакомиться.
КЭТиК
КЭТиК
27 июля в 20:08
Молодец, хоть кто-то борется с беззаконием!
Гость
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