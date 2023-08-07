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Два основных футболиста «Ахмата» приступили к полноценным тренировкам

вчера, 10:51

Два футболиста грозненского «Ахмата» защитник Мирослав Богосавац и нападающий Гамид Агаларов вернулись в общую группу и готовятся к матчу с «Балтикой».

Сербский защитник не выходил на поле с июня. Агаларов получил повреждение на предыгровой тренировке накануне матча с «Сочи». Некоторые другие травмированные футболисты «Ахмата» должны вернуться в строй к концу августа.

В прошедшем сезоне Богосавац провёл 29 игр, отдал 5 голевых передач и получил жёлтую карточку. Агаларов в минувшем сезоне сыграл 29 матчей, забил 5 мячей и отдал 3 голевых передачи, а также получил 7 жёлтых карточек. В текущем сезоне 23-летний нападающий сыграл 3 матча и отметился голом.

Напомним, в матче третьего тура российской Премьер-Лиги 2023/2024 «Ахмат» обыграл на выезде «Сочи». 10 августа клуб из Грозного в рамках Кубка России примет на своём поле «Балтику».

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shlomo2
shlomo2
вчера в 10:56
Ну это очень хорошая новость особенно для болельщиков. Думаю что победят Балтику.
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