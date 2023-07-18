Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами»

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вчера, 17:21

Нападающий и полузащитник провели первое тренировочное занятие в «Интер Майами».

На днях клуб представил обоих игроков в качестве новых футболистов команды. Аргентинец и испанец подписали контракты до 2025 года. Дебют Месси и Бускетса может состояться в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.