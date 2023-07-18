Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами»

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс провели первое тренировочное занятие в «Интер Майами».
На днях клуб представил обоих игроков в качестве новых футболистов команды. Аргентинец и испанец подписали контракты до 2025 года. Дебют Месси и Бускетса может состояться в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.
У Месси была презентация и сейчас за ним будет следить весь мир, каждый его шаг, каждую тренировку, каждую игру и вот тут у гея-нарцисса стало подгорать.
Единственное, что у него осталось, так это только давать скандальные интервью, а так гей-нарцисс уже давно особо никому не интересен.
У Месси была презентация и сейчас за ним будет следить весь мир, каждый его шаг, каждую тренировку, каждую игру и вот тут у гея-нарцисса стало подгорать.
Единственное, что у него осталось, так это только давать скандальные интервью, а так гей-нарцисс уже давно особо никому не интересен.
Хочется, поэтому надеяться, что Месси всю свою энергию будет тратить только на футбол, а не на развлечения. Тем самым привнесёт еще что-то интересное в эту игру.
Хочется, поэтому надеяться, что Месси всю свою энергию будет тратить только на футбол, а не на развлечения. Тем самым привнесёт еще что-то интересное в эту игру.