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Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами»

вчера, 17:21

Нападающий Лионель Месси и полузащитник Серхио Бускетс провели первое тренировочное занятие в «Интер Майами».

На днях клуб представил обоих игроков в качестве новых футболистов команды. Аргентинец и испанец подписали контракты до 2025 года. Дебют Месси и Бускетса может состояться в матче Кубка Лиги с мексиканским «Крус Асуль» 21 июля.

Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами» Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами» Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами» Месси и Бускетс провели первую тренировку в «Интер Майами»

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Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 19:59
Штат Флорида своеобразное место. Особо много сказать не могу, но знаю что далеко не для всех это рай на Земле или что-то достаточно близкое к этому. Даже климат там далеко не для всех подходящий, неприятная и "липкая" жара нередка.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:42, ред.
Читал недавно про Майами. За исключением фешенебельной части побережья, там остальной город представляет собой испаноязычное едва ли не гетто. Это, конечно, не Детройт, где даже днём на улице опасно появляться, но и далеко не швейцарские или норвежские максимально безопасные города.

Хочется, поэтому надеяться, что Месси всю свою энергию будет тратить только на футбол, а не на развлечения. Тем самым привнесёт еще что-то интересное в эту игру.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:03
Да, это реакция на спокойную тренировку Месси... https://t.me/arsenversen/2478
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:57
Там Месси останется на высоте - индейцы играют по пятой испанской лиге))
112910415
112910415
вчера в 18:46
этот газон увидит знаменитый дриблинг !
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:45
Не думаю что ему это настолько важно. Там скорее дело в более личном и просто в честном субъективном взгляде.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Василий 50 (раскрыть)
вчера в 18:44
Футбол и проект не являются не сочетаемыми вещами.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ PoliMoli (раскрыть)
вчера в 18:43
Имитация чего, и почему подделка?
Futurista
Futurista
вчера в 18:35
drug01
drug01
вчера в 18:31
Что-то новенькое он там покажет????
PoliMoli
PoliMoli
вчера в 18:18
Интер Майами это просто имитация. Подделка.
Grizly88
Grizly88
вчера в 18:12
Понятно что это гном его притащил в команду
ermak6848
ermak6848
вчера в 18:11
Возможно увидим матчи Месси в по ТВ
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:59
А я всё думал, что это гей-нарцисс распетушился? А вот оно что оказывается.
У Месси была презентация и сейчас за ним будет следить весь мир, каждый его шаг, каждую тренировку, каждую игру и вот тут у гея-нарцисса стало подгорать.
Единственное, что у него осталось, так это только давать скандальные интервью, а так гей-нарцисс уже давно особо никому не интересен.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 17:29, ред.
Совсем как-то "засох" Бускетс... Надо подкормиться... Фернандес знает... Хе..
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 17:26
Теперь мы будем знать каждый их шаг
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:25
Ну вот и ладненько. Помощь подоспела для Бекхема .
Василий 50
Василий 50
вчера в 17:25
Это не футбол, а проект
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