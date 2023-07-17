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Семак: «Никакого лишнего веса у Фернандеса нет»

вчера, 15:23

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о физической форме новичка клуба Марио Фернандеса.

Посмотрим, как быстро Марио будет ее набирать. При этом главная проблема заключается только в том, что он давно не играл. Ему нужно почувствовать игровой тонус и войти в достаточно интенсивный тренировочный цикл. В остальном у него нет никаких проблем. Никакого лишнего веса и никаких других факторов, ограничивающих его работу. Надеемся, что уже в ближайшее время он начнет полноценно работать в общей группе и в ближайшем матче сможет выйти и получить какое‑то игровое время.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
сегодня в 00:05
А Вы дружище не знали?
Мну на соккере и в Спартаке самый испорченный!)
Здесь к "вышке" приговаривали, потом на "пожизненное" с последующим помилованием....)
Год с Назбеком на Острове корсаров сидел, потом с динамовским подводником на местной лодке пол года с кесонной....
Всё было, одного только не было - ни Спартак, ни соккер не предал...
А Вы сударь часом не с хлебосольного "Бомбардира" вернулись?))
Короче, если, что - заходи!
Подпил гирь, сухари..., по моей части!))
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:44
Теперь понятно,почему ты действительно "с детства за "Спартак".Обвес,обсчёт,"ваша тара слабовата"...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:42
Это уже не актуально,сделка завершена.Триумфаторы ликуют,терпилы исходят желчью.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:57
Семак: «Никакого лишнего веса у Фернандеса нет. А стул и кушетка которые сломались под ним во время медосмотра просто были старыми и непрочными»
112910415
112910415
вчера в 17:09
Аполлон практически )
Scorp689
Scorp689
вчера в 17:05
Ни веса, не совести у него нет.... За что такие деньги платят? Очком бразильским будет лавку полировать...
sova147
sova147 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 16:49
Может взяли кота в мешке, а цска это знал?
lotsman
lotsman
вчера в 16:33, ред.
Лишнего веса нет - какая радость!!! А может лучше бы был лишний вес, который не трудно согнать тренировками, чем отсутствие игровой практики в течении очень длительного времени. И неизвестно, восстановит ли он игровой тонус. Всё-таки ему 32, а не 22.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Алексей Куприянов (раскрыть)
вчера в 16:31
Ну на плечи то щеки не легли у него! Сегодня отвисают, завтра нет. Делов то.
shlomo
shlomo
вчера в 16:25
Эх Серега, Серега.... тут не о весе нужно вести разговор, а о том как он играть будет.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:16
В детстве рядом была "Заготконтора" (для тех кто не знаком очень коротко - заведение куда сдавали шкуры животных, макулатуру, металлолом и т.д.)
Мну там пацаненком подрабатывал. (книги сортировал, те что нравились брал домой читать, из прочитанных, что очень понравились, менял....) Так вот, встану на весы - 37 кг., перед большим завозом макулатуры директор говорил кладовщику:
- Кузьмич! Проверь весы... Дожди были, с завода опять мокрые ящики (картонные) привезут...
Кладовщик снимал плиту с весов, крутил какие то "барашки" и затем через плечо мне:
- Алик! Стань на весы! 41 кг. Много! Надо два оборота назад...
Кряхтя наклонялся, одной рукой как бы поддерживая свое огромное пузо, а другой делал "два оборота назад"...
- Встань ещё разок!
Я послушно, шмыгнув носов, аккуратно (что бы не "сбить" настройку) становился на веса.
- 39!
Доносилось от кладовщика!
-В самый раз!
Алексей Куприянов
Алексей Куприянов
вчера в 15:46
Как же нет если у него лицо круглое и щеки твисают?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:42
И кто же то врет.....???
Гость
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