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Караваев: «Я рассматривал варианты в Европе»

сегодня, 10:13

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев дал комментарий касательно возможного перехода в зарубежный клуб в будущем.

Не сказал бы, что переговоры по новому контракту с «Зенитом» были сложными. Обычные переговоры, все решили в рабочем режиме. Приоритетом, конечно, был «Зенит». И семья, и близкие тоже поддержали, чтобы я остался в Петербурге. «Зенит» — лучший клуб в России. А как будет дальше — посмотрим.

Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если все сложится, почему нет?

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Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 13:00
Для Караваева лучшее решение, Зенит, чем те варианты в Европе, о которых он намекает. Ясно какие это варианты, судя по его способностям.
adekvat
adekvat
сегодня в 12:54
Только кому я там 3 нужен, хотя Казахстан тоже европа судя по членству в УЕФА, может возьмут.
nubom
nubom
сегодня в 11:42
Я тут на soccerе каждый день варианты рассматриваю, и не только в Европе. Но все как-то не складывается...
s56phsmfjwkn
s56phsmfjwkn
сегодня в 11:32
Но вот только варианты в Европе меня не рассматривали
cska1948
cska1948
сегодня в 11:02
От добра добра не ищут!
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