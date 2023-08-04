Караваев: «Я рассматривал варианты в Европе»

Защитник «Зенита» дал комментарий касательно возможного перехода в зарубежный клуб в будущем.

Не сказал бы, что переговоры по новому контракту с «Зенитом» были сложными. Обычные переговоры, все решили в рабочем режиме. Приоритетом, конечно, был «Зенит». И семья, и близкие тоже поддержали, чтобы я остался в Петербурге. «Зенит» — лучший клуб в России. А как будет дальше — посмотрим.

Я рассматривал варианты в Европе, но сейчас непросто уехать. Но не исключаю этого в будущем: если все сложится, почему нет?