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Конате может перейти из «Ахмата» в иностранный клуб

вчера, 22:04

Дмитрий Селюк, агент нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, рассказал, что его клиент может сменить клубную прописку.

Конечно, Конате вызывает интерес на трансферном рынке. У него еще год контракта, поэтому по поводу переговоров все вопросы нужно задавать к представителям «Ахмата». Мохамед – мощный форвард, а это очень ценится в современном футболе. Он пригодился бы любой команде.

Кто именно интересуется Конате? Я пока сказать не могу, но в «Ахмат» обратился иностранный клуб по трансферу Мохамеда.

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Все комментарии
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:40
По какой причине он легионером считаться не будет?
протон
протон
сегодня в 06:39
Думаю в СА ведь мусульманин. Почему нет? Да и не будет считаться как бы легионером
ДСА
ДСА
сегодня в 05:07
Агент работает, игрока уже не удержать, надо продавать.
Capral
Capral
сегодня в 00:06
Если уйдет- большая потеря для Ахмата...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:44
Это будет его решение - перейти или остаться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:43
Бла бла бла и никакой конкретики .
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