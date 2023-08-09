Конате может перейти из «Ахмата» в иностранный клуб

, агент нападающего «Ахмата» , рассказал, что его клиент может сменить клубную прописку.

Конечно, Конате вызывает интерес на трансферном рынке. У него еще год контракта, поэтому по поводу переговоров все вопросы нужно задавать к представителям «Ахмата». Мохамед – мощный форвард, а это очень ценится в современном футболе. Он пригодился бы любой команде.

Кто именно интересуется Конате? Я пока сказать не могу, но в «Ахмат» обратился иностранный клуб по трансферу Мохамеда.