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В агентстве Дзаньоло отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к игроку

вчера, 15:44

В агентстве Vigo Global Sport Services, которое представляет интересы хавбека «Галатасарая» Николо Дзаньоло, высказались об информации про интерес к игроку со стороны «Зенита».

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга начал официальные переговоры по трансферу итальянца.

В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 10:25
я уверен эту утятину скинули в клубе чтобы избавиться от итальянца толку от него нет и не будет
d9b66x8yrwyx
d9b66x8yrwyx
вчера в 18:21
Кто-то торопится утку вкинуть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:41
Ему столько лет нету, во сколько мильонов его оценивает трансфермаркт...)))
24 года-27 млн евро....
drug01
drug01
вчера в 17:18
Это всё устные разговоры...
izrafel
izrafel
вчера в 16:14
Журналюга подлил масло в огонь сплетен но пламя быстро потушили.
Futurista
Futurista
вчера в 16:11
Ягыз такую тему загрыз)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:55
Как я и говорил, - " Ждём опровержения " !)
Так оно и произошло !)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:53
Как же легко рождаются слухи) Можно пойти в какой-нибудь бар и там выпив, сказать "на ушко" бармену, что знаю двоюродного брата жены, который сосед тети Кокорина, и вот она на море познакомилась с таксистом, который слышал об интересе Баварии к Захаряну)
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:49
Ржали полдня,а сами готовили ответное предложение,утроив сумму трансфера.
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