В агентстве Дзаньоло отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к игроку

В агентстве Vigo Global Sport Services, которое представляет интересы хавбека «Галатасарая» Николо Дзаньоло, высказались об информации про интерес к игроку со стороны «Зенита».
Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга начал официальные переговоры по трансферу итальянца.
В первый раз слышу об этом. Видел какие-то новости, но мне неизвестно об интересе «Зенита» к Дзаньоло.
24 года-27 млн евро....
24 года-27 млн евро....
Так оно и произошло !)
Так оно и произошло !)