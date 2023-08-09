В агентстве Дзаньоло отреагировали на слухи об интересе «Зенита» к игроку

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вчера, 15:44

В агентстве Vigo Global Sport Services, которое представляет интересы хавбека «Галатасарая» , высказались об информации про интерес к игроку со стороны «Зенита».

Ранее турецкий журналист Ягыз Сабунчуоглу сообщил, что клуб из Санкт-Петербурга начал официальные переговоры по трансферу итальянца.