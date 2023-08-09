У «Спартака» сорвались четыре трансфера. Напарник Жиго отказывается играть в РПЛ

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вчера, 19:37

Защитник «Марселя» — новичок мечты.

Почти все переговоры обречены на провал

У «Спартака» губа не дура, охотятся за игроками из Англии и Франции. Но зачем 24-летнему аргентинскому защитнику «Марселя» Балерди РПЛ ? Леонардо дважды играл за сборную. В 24 года надеется получить новый вызов от Скалони. Финансы это единственная мотивация для футболиста такого возраста и калибра. Но «Спартак» не может сломать систему оплаты в клубе ради Балерди.

Например, Уокер из «Манчестер Сити» не переберется в «Баварию» после бунта ветеранов. Старожилам в Мюнхене не понравилась зарплата 33-летнего защитника. Также Нойер, Мюллер и Киммих косились, когда узнали оклад Садио Мане. В российских клубах своя иерархия. Зарплата Промеса коллег не волнует, он легенда клуба. Но Балерди нельзя дать больше, чем у других игроков «Спартака».

При этом команде Абаскаля срочно нужен центральный защитник. Быстрый, с первым пасом и отличной игрой один в один при чужих контратаках. Идеальный победный старт сезона омрачает только игра в обороне. Даже Давинсон Санчес не спешил в Москву, хотя он старше, чем Балерди. Когда директор «Спартака» Эшуорт идет за футболистом «Марселя» из Аргентины, то обрекает клуб на новые отказы.

Французы точно обезумели, если отдадут молодого игрока основы в «Спартак». На руку на переговорах играет разве что смена тренера. Испанец Марселино может изменить схему «Марселя». «Олимпик» у Тудора играл с тремя центральными защитниками. Выходили Жиго, Балерди и Мбемба. Теперь Колашинаца отдали в «Аталанту» и могут наиграть четверку защитников.

Мбемба и Жиго останутся в основе, а молодой Балерди может искать новый вызов. Но «Спартак» без еврокубков это шаг назад в карьере Леонардо.

«Спартак» не заполучил лидеров в списке скаутов

Санчес играл за «Аякс» и «Тоттенхэм». Балерди из «Марселя» это бывший центральный защитник «Боруссии» Д. Две элитные цели. За контракты таких игроков попросят 10-15 миллионов евро. Им самим надо платить от трех миллионов евро в год. Хотя у «Спартака» был интерес к Балерди, скорее речь о теоретическом прощупывании почты и контактах с агентом игрока.

Источники в московском клубе опровергают переговоры. Не хотят добавлять в список еще одно поражение? В «Сассуоло» не отдали «Спартаку» летераля Рожерио. Санчес не приехал. Также «Спартак» не скрывал переговоры с Эраковичем из «Црвены Звезды». В итоге сербский защитник достался «Зениту». Возможно, в этом пункте Абаскалю даже немного повезло.

Страхиня слабо дебютировал в Санкт-Петербурге. Серб похож на защитника, с которым надо долго возиться, чтобы получить готовый продукт. Это как сравнивать Жиго и Дуарте. Опыт имеет значения в центре защиты. Маслова и Чернова испанский тренер «Спартака» не котирует. Джикии наставник доверяет, чаще ищут человека, который сыграет правее центра в обороне.

Новичок давно нужен, ведь нагрузки большие и вызовов много. Абаскаль пожаловался на календарь. После вторничного матча против «Пари НН» надо играть в пятницу в Екатеринбурге против «Урала». В ответ президент РПЛ Алаев подколол тренера москвичей, посоветовал лучше поработать над действиями «Спартака» в обороне. Странный сарказм от чиновника.

Но сами проблемы в обороне очевидны, пропустили 4 мяча против «Пари НН». Сразу три фаворита скаутов за московский клуб не сыграют, надо искать дальше.

Москвичи не умеют искать копеечных крутых игроков

Рынок скукожился, часто скауты клубов РПЛ воруют друг у друга идеи. Словно бегают по кругу, пытаясь перехватить цель будущего соперника. Латиноамериканцев пока не разбавили мексиканцами, ведь появились проблемы с оплатой трансферов. Но турнирные аппетиты Абаскаля заставляют скаутов искать техничных, уверенных в себе и талантливых игроков.

Вот только «Спартак» не знаменит умением разглядеть в скромном мастере будущую легенду. Видич – легенда МЮ , до сих пор является единственным таким примером. А вот за переход Жиго заплатили «Генту» 8 миллионов евро и отдали Самуэля в «Марсель» за 100 тысяч евро, ведь истекал контракт. Раз не получается заманить игроков из АПЛ и Лиги 1, пошли южнее.

Агент защитника «Браги» Витора Тормены подтвердил, что ведет переговоры с клубами РПЛ . Центрбек, у которого остался год по контракту, заинтересовал «Спартак» и «Краснодар». Витор неплохой игрок, давно выступает в Португалии. Ему 27 лет, то есть не будет расти, но уже зрелый мастер. Тормена напоминает Виллиана из ЦСКА , Рошу тоже нашли в Португалии.

Тормена это квалифицированный игрок для центра обороны, которого не заберут в ведущий клуб. В «Браге» не такие зарплаты, как в «Марселе», можно торговаться. Козыри Витора – игра головой и умение занять позицию для выноса мяча. Только «Порту» и «Бенфика» пропускали реже, чем «Брага» с Торменой. Витор неплохо играет в пас, не авантюрный игрок.

А самый заметный минус это скорость. Не самый быстрый футболист, поэтому оставляет зоны за спиной. Но если Тормена напротив форварда соперника, то обязательно попробует заблокировать удар. Стелется в подкатах качественно. Но даже если многие звезды удачно сойдутся, Тормена после прихода в «Брагу» чемпиона Европы Фонте заинтересовал также клубы из Турции.

По ходу поисков центрального защитника для «красно-белых» выделяются три основные проблемы. Из тех, кто согласен, многие уровнем не выше имеющихся игроков. Вторая беда финансовая, обязательно надо переплачивать. Третья преграда это количество отказов. Столько сорванных сделок значат, что не хватает класса переговорщиков. И цели выбирали неверно.