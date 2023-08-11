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Лукаку тренируется отдельно от основной группы «Челси»

вчера, 11:20

Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, покинет «Челси».

По данным источника, главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не рассчитывает на бельгийца.

Лукаку тренируется отдельно от основной группы «Челси».

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:53
По факту означает, что валяется дома на диване, смотрит телик и ждет инфы от своего агента.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:21
Интригант никому не нужен. Гнусом был, таким и остался.
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:48
Лукаку тренируется отдельно от основной группы «Челси» .
Готовиться к Чемпионату мира по вольной борьбе !)
ДСА
ДСА
вчера в 11:22
Пример с Мбаппе заразителен, вскоре многие будут так воспитывать заартачившихся звезд.
Гость
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