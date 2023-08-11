Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, покинет «Челси».
По данным источника, главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не рассчитывает на бельгийца.
Лукаку тренируется отдельно от основной группы «Челси».
Нападающий Ромелу Лукаку, скорее всего, покинет «Челси».
По данным источника, главный тренер «синих» Маурисио Почеттино не рассчитывает на бельгийца.
Лукаку тренируется отдельно от основной группы «Челси».
Готовиться к Чемпионату мира по вольной борьбе !)
Готовиться к Чемпионату мира по вольной борьбе !)